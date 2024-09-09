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الأزرق والعراق قمة جماهيرية اليوم

9/9/2024 7:22:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ناصر العنزي
تتجه الأنظار في التاسعة مساء اليوم صوب ستاد جابر الدولي لمتابعة مباراة منتخبنا الوطني «الأزرق» مع منتخب العراق، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك.
ويتوقع ان تشهد المباراة حضورا حاشدا من الجماهير بعدما نفدت تذاكر المباراة فور طرحها، ويدخل منتخبنا الوطني المباراة برصيد نقطة واحدة بعد تعادله مع الأردن في عمان 1-1 الخميس الماضي، في حين حصد العراق 3 نقاط بعد فوزه على ضيفه عُمان بهدف وحيد.
منتخبنا «الأزرق» بقيادة مدربه الأرجنتيني انتونيو بيتزي أكمل استعداده لخوض هذه المواجهة التي تتطلب منه نهجا هجوميا متوازنا لا يخل بمنطقته الدفاعية كي يتمكن من عبور هذه المحطة والانتقال إلى مهام أخرى صعبة في الجولات المتبقية الطويلة، وحتى تكون في مأمن في مثل هذه التصفيات «ذهاب وإياب» فعليك ان تظفر بنقاط المواجهات التي تكون على أرضك ووسط جماهيرك والتي ستضمن لك بنسبة كبيرة مقعدا متقدما في المجموعة الثانية، ولا شك في ان المشوار في بدايته ويحتاج من منتخبنا الوطني إلى «نفس طويل» لإكماله.
ومن المتوقع أن يجري مدرب «الأزرق» بيتزي تغييرا طفيفا على تشكيلته التي لعب بها في المباراة الماضية أمام المنتخب الأردني، لحاجته إلى مباغتة الخصم بأسلوب آخر عما كان عليه في المواجهة الماضية معتمدا على خبرة لاعبيه في مثل هذه المباريات مثل يوسف ناصر وفيصل زايد واحمد الظفيري وسلطان العنزي وفهد الهاجري وخالد إبراهيم.
وبيتزي يملك حصيلة جيدة عن مستويات فرق المجموعة بعدما عمل لفترة في منطقة الخليج، وعليه ان يحد اليوم من تحركات المنافس الهجومية لقدرته على بناء الهجمات من الأطراف بشكل متقن.
المنتخب العراقي بإشراف مدربه الإسباني خيسوس وصل أمس وتدرب بتواجد أبرز لاعبيه، حيث تضم صفوفه عناصر محترفة خارج العراق ويتميزون بالسرعة في نقل الكرات وإيجاد البديل المناسب لتعزيز خطوطه.
الصافرة يابانية
يدير مواجهة اليوم طاقم حكام ياباني بقيادة الحكم الدولي هيرويوكي كيمورا وحكم الفيديو آييدا وحكم الفيديو المساعد آراكي.
«فزعة جماهيرية»
شهدت الأيام الماضية تداعي الجماهير لمؤازرة «الأزرق» عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، حيث من المتوقع أن يشهد ستاد جابر حضورا جماهيريا كبيرا بقيادة روابط المشجعين في الأندية المحلية.
العلي يدير لقاء
قرغيزستان وأوزبكستان
غادر طاقم التحكيم الوطني بقيادة حكم الساحة أحمد العلي والحكمين المساعدين عبدالهادي العنزي وأحمد صادق، إضافة إلى عمار أشكناني (حكما رابعا)، وحكمي تقنية الفيديو المساعد عبدالله جمالي وهاشم الإبراهيم، اليوم إلى جمهورية قيرغيزستان، وذلك لإدارة مباراة منتخبي قرغيزستان وأوزبكستان ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
فلسطين وعمان تواجهانالأردن وكوريا الجنوبية
ضمن مجموعة منتخبنا الوطني، تبحث فلسطين عن مواصلة بدايتها المميزة وانتزاعها تعادلا سلبيا من عقر دار كوريا الجنوبية رابعة نسخة 2002، عندما تواجه الأردن في أرضها المفترضة ماليزيا، حيث يملك المنتخبان نقطة واحدة ويطمحان إلى مواصلة المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل المباشر إلى المونديال. وقد أعرب مدرب الأردن المغربي جمال السلامي عن خيبته لإهدار تقدمه على الكويت في اللحظات الأخيرة والخروج بالتعادل، مضيفا: «إصابة موسى التعمري وعدم جاهزية يزن النعيمات تسببت في فقدان القوة الهجومية للمنتخب، ونأمل أن نتدارك الموقف في المباراة المقبلة أمام فلسطين». كما يستضيف منتخب عمان نظيره الكوري الجنوبي على أمل التعويض بعد خسارته بالجولة الاولى امام منتخب العراق ٠-١.

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