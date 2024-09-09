الأزرق والعراق قمة جماهيرية اليوم

(MENAFN
- Al-Anbaa)
ناصر العنزي
تتجه الأنظار في التاسعة مساء اليوم صوب ستاد جابر الدولي لمتابعة مباراة
منتخبنا الوطني «الأزرق» مع منتخب
العراق، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك.
ويتوقع ان تشهد المباراة حضورا حاشدا من الجماهير بعدما نفدت تذاكر المباراة فور طرحها، ويدخل منتخبنا الوطني المباراة برصيد نقطة واحدة بعد تعادله مع الأردن في عمان 1-1 الخميس الماضي، في حين حصد العراق 3 نقاط بعد فوزه على ضيفه عُمان بهدف وحيد.
منتخبنا «الأزرق» بقيادة مدربه الأرجنتيني انتونيو بيتزي أكمل استعداده لخوض هذه المواجهة التي تتطلب منه نهجا هجوميا متوازنا لا يخل بمنطقته الدفاعية كي يتمكن من عبور هذه المحطة والانتقال إلى مهام أخرى صعبة في الجولات المتبقية الطويلة، وحتى تكون في مأمن في مثل هذه التصفيات «ذهاب وإياب» فعليك ان تظفر بنقاط المواجهات التي تكون على أرضك ووسط جماهيرك والتي ستضمن لك بنسبة كبيرة مقعدا متقدما في المجموعة الثانية، ولا شك في ان المشوار في بدايته ويحتاج من منتخبنا الوطني إلى «نفس طويل» لإكماله.
ومن المتوقع أن يجري مدرب «الأزرق» بيتزي تغييرا طفيفا على تشكيلته التي لعب بها في المباراة الماضية أمام المنتخب الأردني، لحاجته إلى مباغتة الخصم بأسلوب آخر عما كان عليه في المواجهة الماضية معتمدا على خبرة لاعبيه في مثل هذه المباريات مثل يوسف ناصر وفيصل زايد واحمد الظفيري وسلطان العنزي وفهد الهاجري وخالد إبراهيم.
وبيتزي يملك حصيلة جيدة عن مستويات فرق المجموعة بعدما عمل لفترة في منطقة الخليج، وعليه ان يحد اليوم من تحركات المنافس الهجومية لقدرته على بناء الهجمات من الأطراف بشكل متقن.
المنتخب العراقي بإشراف مدربه الإسباني خيسوس وصل أمس وتدرب بتواجد أبرز لاعبيه، حيث تضم صفوفه عناصر محترفة خارج العراق ويتميزون بالسرعة في نقل الكرات وإيجاد البديل المناسب لتعزيز خطوطه.
الصافرة يابانية
يدير مواجهة اليوم طاقم حكام ياباني بقيادة الحكم الدولي هيرويوكي كيمورا وحكم الفيديو آييدا وحكم الفيديو المساعد آراكي.
«فزعة جماهيرية»
شهدت الأيام الماضية تداعي الجماهير لمؤازرة «الأزرق» عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، حيث من المتوقع أن يشهد ستاد جابر حضورا جماهيريا كبيرا بقيادة روابط المشجعين في الأندية المحلية.
العلي يدير لقاء
قرغيزستان وأوزبكستان
غادر طاقم التحكيم الوطني بقيادة حكم الساحة أحمد العلي والحكمين المساعدين عبدالهادي العنزي وأحمد صادق، إضافة إلى عمار أشكناني (حكما رابعا)، وحكمي تقنية الفيديو المساعد عبدالله جمالي وهاشم الإبراهيم، اليوم إلى جمهورية قيرغيزستان، وذلك لإدارة مباراة منتخبي قرغيزستان وأوزبكستان ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
فلسطين وعمان تواجهانالأردن وكوريا الجنوبية
ضمن مجموعة منتخبنا الوطني، تبحث فلسطين عن مواصلة بدايتها المميزة وانتزاعها تعادلا سلبيا من عقر دار كوريا الجنوبية رابعة نسخة 2002، عندما تواجه الأردن في أرضها المفترضة ماليزيا، حيث يملك المنتخبان نقطة واحدة ويطمحان إلى مواصلة المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل المباشر إلى المونديال. وقد أعرب مدرب الأردن المغربي جمال السلامي عن خيبته لإهدار تقدمه على الكويت في اللحظات الأخيرة والخروج بالتعادل، مضيفا: «إصابة موسى التعمري وعدم جاهزية يزن النعيمات تسببت في فقدان القوة الهجومية للمنتخب، ونأمل أن نتدارك الموقف في المباراة المقبلة أمام فلسطين». كما يستضيف منتخب عمان نظيره الكوري الجنوبي على أمل التعويض بعد خسارته بالجولة الاولى امام منتخب العراق ٠-١.
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