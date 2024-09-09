الخارجية تستذكر الأعمال والمبادرات الإنسانية للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد

«الخارجية»: ملتزمون بالنهوض بالقضايا الإنسانية ودعم الجهود الدولية في هذا المجال



استذكـــــرت وزارة الخارجية بكل فخر واعتزاز الأعمال والمبادرات الإنسانية لسمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، التي جاءت اعترافا وتقديرا من الأمم المتحدة لريادة الكويت في الأعمال الإنسانية والإغاثية لشعوب العالم.

جاء ذلك في بيان للوزارة بمناسبة ذكرى مرور 10 أعوام على تسمية الأمم المتحدة الكويت «مركزا للعمل الإنساني»، وسمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، «قائدا للعمل الإنساني».

وقالت «الخارجية» إن هذا التكريم أتى تقديرا للاهتمام المتواصل للأمير الراحل بالقضايا الإنسانية ولدور سموه، رحمه الله، في مناصرة الشعوب المنكوبة في جميع أرجاء الكرة الأرضية سعيا إلى تخفيف آثار النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية ومد يد العون بمساعدات إنسانية تمنح للجميع دون تمييز أو تفرقة بين دين أو جنس أو عرق.

وجددت «الخارجية» بهذه المناسبة التأكيد على التزام الكويت بالنهوض بالقضايا الإنسانية ودعمها للجهود الدولية في هذا المجال، مستلهمة ذلك من أعمال الخير التي جبل عليها الآباء والأجداد.

وأكدت حرصها الدائم على حفظ السلم والأمن الدوليين وتعزيز التنمية في العالم ومضيها بخطى ثابتة نحو الدفع لرفع المعاناة عن الشعوب المتضررة وذلك في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد.

ففي 9 سبتمبر 2014 كانت الكويت على موعد مع حدث استثنائي غير مسبوق في تاريخ الأمم المتحدة يليق بتاريخها الإنساني المشرف وريادتها في الأعمال الإنسانية والإغاثية لشعوب العالم.

ذلك الحدث التاريخي تمثل في اختيار منظمة الأمم المتحدة الكويت «مركزا للعمل الإنساني» وتسمية سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله، «قائدا للعمل الإنساني».

ومع حلول الذكرى العاشرة لاعتلاء الكويت قمة العمل الإنساني العالمي، يتجدد الالتزام الكويتي الراسخ بمواصلة تلك المسيرة المباركة من العطاء الصادق المبني على قيم إنسانية خالصة والمترفع عن سياسات الاستقطاب والمحاور.

وأكد صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، لدى استقباله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته الأخيرة إلى الكويت، الالتزام بمواصلة الكويت نهجها المعهود في دعم العمل الإنساني العالمي.

ذلك التأكيد الكويتي المتجدد قوبل بـ «ثناء وامتنان» أممي عبر عنه الأمين العام للأمم المتحدة بشأن دور الكويت البناء في المنطقة ومساهمتها في الجهود الإنسانية والكرم الذي لا مثيل له في العالم.

ومنذ استقلال الكويت وانضمامها إلى منظمة الأمم المتحدة أرست قواعد نهجها الثابت في سياستها الخارجية مرتكزا على تبني تقديم المساعدات الإنسانية لكل البلدان المحتاجة بعيدا عن الاستقطابات الجغرافية والدينية.

وتنطلق البلاد من عقيدة راسخة وقناعة ثابتة بأهمية توحيد وتعزيز الجهود والشراكات الدولية من أجل ضمان الأسس التي قامت لأجلها الحياة والمتمثلة في الروح البشرية.

وتؤكد الكويت بشكل دائم في مختلف المحافل والمناسبات الدولية أهمية تعظيم وتنسيق المساعدات الإنسانية والمساعدة الإغاثية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الكوارث والأزمات إلى المناطق المنكوبة.

كما تؤمن الكويت إيمانا راسخا بالأهمية المطلقة لمد يد العون وتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية ومساعدة المتضررين والمحتاجين حول العالم.

وعلى مر العقود، شكلت «الديبلوماسية الإنسانية» ركنا مهما في السياسة الخارجية الكويتية ومعلما رئيسا من معالمها بعدما تركز جهودها على تنمية الروابط الإنسانية بين جميع الدول في مجالات الإغاثة.

ودأبت الكويت على تقديم المساعدات المستمرة لجميع المناطق التي تشهد صراعات أو كوارث طبيعية حول العالم وتلك التي تحتاج إلى دعم التنمية فيها وذلك عبر عدد من الجهات الحكومية وجمعيات النفع العام، لاسيما الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وجمعية الهلال الأحمر الكويتي والجمعية الكويتية للإغاثة. واستهدف الدور الفاعل لجمعية الهلال الأحمر الكويتي خلال مسيرتها الإنسانية حول العالم ما يتجاوز 100 دولة منذ إنشائها عام 1966.

وتعزيزا للرؤية المؤسسية بعيدة المدى للعمل الإنساني أطلقت وزارة الخارجية المنظومة الإلكترونية للعمل الإنساني التي تشكل قفزة نوعية للكويت في ميدان المساعدات الإنسانية في مجالاته المتنوعة.

وعلى مدى السنوات المتعاقبة واصلت مؤسسات الكويت وهيئاتها العمل على تكريس الصبغة الإنسانية للبلاد وتعزيز أدوارها في العمل الخيري ومناصرة الشعوب المنكوبة في جميع أرجاء الكرة الأرضية سعيا لتخفيف آثار النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية.

واتسمت المساعدات الإنسانية الكويتية بأنها موجهة للجميع من دون تمييز أو تفرقة بين دين أو جنس أو عرق، الأمر الذي منح العمل الإنساني الكويتي بعدا قيميا فريدا.

وتشاطر الكويت المجتمع الدولي المسؤوليات والأعباء الإقليمية والدولية عبر تقديم المساعدات والدعم المستمر إلى جانب الدعم السياسي والمعنوي في الأزمات الإنسانية والاحتياجات التنموية حول العالم.

وتعد الكويت شريكا مهما للغاية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، لاسيما وهي من أول أكبر عشر دول داعمة للوكالة.

وكانت الكويت من أوائل الدول التي بادرت إلى توفير التمويل لمنظمة الصحة العالمية مع بدء جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) لتمكين المنظمة من الاستجابة على المستوى الدولي لتقديم الدعم الإنساني في مواجهة الجائحة.

كما شاركت الكويت في التعاون والتجارب الدولية الخاصة بكيفية التوصل إلى لقاح لفيروس «كورونا» ودعمت العمل الدولي المنسق من خلال منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.

وتعمل البلاد من خلال استراتيجية خاصة على التواصل الدائم مع المنظمات الإغاثية في الأمم المتحدة للتنسيق على المستوى الدولي.

وأكد ديبلوماسيون أمميون أن التمويل الكويتي الإنساني الممنهج أدى إلى إنقاذ عشرات الآلاف من الأرواح في جميع أنحاء العالم وأسهم في توفير الرعاية الصحية في عدة دول وللاجئين في مناطق عدة حول العالم.

وشكلت المبادرات التي قامت بها الكويت دافعا للمجتمع الدولي لجمع المزيد من المساعدات، الأمر الذي أسس رافعة قوية للأمم المتحدة في القيام بوظيفتها الإنسانية.

وتكريسا لدورها الإنساني، استضافت الكويت مؤتمرات المانحين الأولى لدعم الوضع الإنساني في سورية وكذلك مشاركتها في رئاسة فعاليات المؤتمرات اللاحقة مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه والأمم المتحدة وغيرها من الدول الرائدة والجهات الفاعلة إنسانيا.

وحرصت الكويت عبر قرارات رسمية على مضاعفة المساهمات الطوعية السنوية الثابتة لعدد من الوكالات والمنظمات الدولية.

وتشهد الكويت منذ عام 2014 إقامة فعاليات «منتدى الكويت الدولي للعمل الإنساني» السنوي بمشاركة جهات حكومية وأهلية ودولية وخبراء محليين ودوليين ومتطوعين لتحقيق أهداف مشتركة لخدمة العمل الإنساني وتعزيز ريادة البلاد في هذا المجال.

ويتمدد الأثر الإقليمي والعالمي لريادة العمل الخيري الكويتي عبر تصدرها المشهد الإنساني بالتزامن مع التحديات غير المسبوقة التي يشهدها العالم وتستدعي تعظيم الأدوار الإنسانية لمواجهتها.

وتسعى الكويت بشكل دائم إلى تحسين جودة العمل الخيري الذي أصبح إحدى الركائز الأساسية للسياسة الخارجية للكويت وتحقيق أقصى درجات التأثير الإيجابي لخدمة المجتمعات والشعوب.

وأصدر البنك المركزي في العام 2015 مسكوكة تذكارية ذهبية تخليدا لذكرى هذه المناسبة الكريمة التي ستظل مصدر فخر لكل كويتي وسجلا مضيئا في تاريخ البلاد.