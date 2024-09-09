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الاحتلال يطلق الرصاص صوب منازل المواطنين في الخضر

9/9/2024 7:15:16 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) ويستولي على سطح منزل ويحوله إلى نقطة مراقبة في حوسان

بيت لحم /PNN- أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي مساء اليوم الاثنين، صوب منازل المواطنين في بلدة الخضر، جنوب بيت لحم، واستولت على سطح منزل في حوسان، غرب المحافظة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال المتمركزة في منطقة "باكوش" ببلدة الخضر، أطلقت الرصاص الحي تجاه المنازل في حارة دار موسى، دون أن يبلغ عن إصابات، كما أطلقت قنابل إنارة في سماء المنطقة.

وفي قرية حوسان، استولت قوات الاحتلال على سطح منزل، وحولته إلى نقطة مراقبة.

وأفاد مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة، لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن أحمد إبراهيم زعول، الواقع في منطقة "المطينة" عند المدخل الشرقي للقرية، واعتلت سطحه وحولته إلى نقطة مراقبة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال صعدت من انتهاكاتها بحق سكان منطقة "المطينة"، من خلال الاقتحامات المتكررة ومنع حركة المرور، وإجبار أصحاب المحلات التجارية على إغلاقها.

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