رئيس الوزراء يترأس اجتماع لجنة الطوارئ الحكومية لمعالجة آثار عدوان الاحتلال على محافظات شمال الضفة

MENAFN - Palestine News ) ثمن جهود مختلف الأطراف الرسمية والأهلية والشعبية وتكاتفها في إزالة الركام وإعادة فتح الطرق

اللجنة ستتابع عمل الفرق الفنية على وجه السرعة لحصر الأضرار وتوفير الاحتياجات الطارئة وتحضير الخطط التفصيلية لمعالجة آثار العدوان

رام الله /PNN-

ترأس رئيس الوزراء محمد مصطفى، مساء اليوم الاثنين في مكتبه برام الله، الاجتماع الثاني للجنة الطوارئ الحكومية، لبحث ومتابعة سير عمل الفرق الفنية في معالجة آثار عدوان الاحتلال على محافظات شمال الضفة الغربية، وتحديدا إزالة الركام وإعادة تأهيل البنى التحتية بما فيها الطرق وإصلاح شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، بالتزامن مع عمل الفرق الفنية على حصر الأضرار في المباني والمنشآت وممتلكات المواطنين.

وأكد رئيس الوزراء استمرار الجهود المبذولة بالتنسيق مع كافة الجهات العاملة في معالجة وإعادة تأهيل آثار العدوان، وتوفير كافة احتياجات المواطنين في المناطق المستهدفة، مشيدا باسم سيادة الرئيس محمود عباس والحكومة، بالجهود التي بذلتها كافة الأطراف الرسمية والأهلية والشعبية، لمعالجة الأضرار والوقوف إلى جانب أهلنا في المحافظات الشمالية من الضفة الغربية.

واستعرض وزير الحكم المحلي سامي حجاوي مجريات العمل التي تقوم بها الفرق الفنية على صعيد حصر الأضرار وما تم إنجازه حتى اللحظة، مشيرا إلى أن قسمًا كبيرًا من الاحتياجات العاجلة تم تنفيذه، وجاري العمل حاليا على حصر الأضرار للبيوت التي أصابها ضرر جزئي أو كلي، والبيوت اللازم توفيرها لاستكمال عملية إيواء المواطنين الذين تضررت منازلهم، وإعادة تأهيل الطرق الداخلية دون اسفلت في الوقت الحالي، إلى حين استقرار الأوضاع الأمنية، وتأهيل خطوط المياه والصرف الصحي، وأضرار المنشآت والمحلات التجارية.

من جانبه، استعرض رئيس لجنة إعمار جنين وطولكرم المهندس محيي الدين العارضة تطورات العمل الميداني، خاصة إعادة تأهيل ما دمره الاحتلال في محافظات شمال الضفة الغربية، وتمكن الفرق الفنية من إعادة فتح مختلف الطرق التي دمرها الاحتلال، وأن العمل جار على استكمال إيصال خدمات المياه إلى المناطق المدمرة للمرة الخامسة على التوالي بعد إعادة إصلاحها، مؤكدا إيلاء اللجنة اهتماما خاصا لإيواء المواطنين الذين تضررت منازلهم عبر استئجار منازل مؤقتة لعشرات العائلات، إلى حين إعادة إصلاح وتأهيل منازلهم المستهدفة.

بدوره، استعرض وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح جهود المؤسسة الأمنية لإعادة الاستقرار والأمن في محافظات شمال الضفة الغربية، وحماية المواطنين وممتلكاتهم.

وعرضت وزيرة التنمية الاجتماعية سماح حمد مساهمة الوزارة في توفير وتوزيع أكثر من 10 آلاف طرد في المناطق المستهدفة شمال الضفة، وتوفير مساعدات مالية لحوالي 6 آلاف عائلة متضررة لمرة واحدة بدأ تحويلها اليوم إلى حسابات المستفيدين عبر المحافظ الالكترونية، في حين عرض وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور مساهمة الوزارة بحصر الأضرار الاقتصادية وجهود الإغاثة والرؤية الاستراتيجية لعمل لجنة الطوارئ الحكومية.

وقدمت وزيرة العمل إيناس دحادحة عرضا لمساهمة الوزارة في الاستجابة الطارئة، خاصة العمل على توفير فرص عمل لمئات الحرفيين من مختلف التخصصات، ووضعهم تحت إشراف لجنة إعمار جنين وطولكرم للعمل على إصلاح ما دمره الاحتلال من ممتلكات وبنية تحتية.

كما استعرض رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، وكذلك القائم بأعمال رئيس سلطة المياه زياد الفقهاء، مساهمات مؤسساتهما في توفير احتياجات الهيئات المحلية في المحافظات الشمالية من مستلزمات شبكات المياه والكهرباء للإغاثة الطارئة.

بدوره، عرض ممثل وزارة الأشغال نائل زيدان جهود الوزارة في تجنيد آليات ومعدات الوزارة لإعادة تأهيل وفتح الطرق وإزالة الركام في المحافظات الشمالية، بالتعاون مع مختلف الهيئات المحلية.

وستتابع اللجنة عمل الفرق الفنية على وجه السرعة لحصر الأضرار، وتوفير الاحتياجات اللازمة للاستجابة الطارئة لتعزيز صمود أبناء شعبنا، وتكليف جهات الاختصاص بتحضير الخطط التفصيلية لمعالجة آثار العدوان.