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السفير أنسطاس يكرم الوفد البارالمبي الفلسطيني

9/9/2024 7:15:15 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) باريس /PNN- كرم المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) السفير منير أنسطاس، اليوم الإثنين، الوفد "البارالمبي" الفلسطيني.

وأثنى السفير أنسطاس، خلال استقباله الوفد ممثلا برئيس اللجنة "البارالمبية" مروان وشاح، على جهود اللجنة وعلى الأداء المميز للاعب "البارالمبي" فادي جميل الديب، الذي مثل فلسطين في دورة الألعاب "البارالمبية" للعام 2024 في العاصمة الفرنسية باريس.

وتم تقديم هدية رمزية لوشاح والديب تعبيرا عن التقدير لمستوى التمثيل المرموق، وإعلاء علم دولة فلسطين في هذا الحدث الدولي الكبير.

وحضر اللقاء كل من عضو اللجنة "البارالمبية" محمود أشمر، والمدرب الفلسطيني ثائر دراغمة، واللاعب "البارالمبي" فادي جميل الديب، والمستشارة هالة داوود طويل، والمستشارة القانونية للوفد جميلة حسن عريقات

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