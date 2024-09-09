السفير أنسطاس يكرم الوفد البارالمبي الفلسطيني

(MENAFN
- Palestine News Network
)
باريس /PNN- كرم المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) السفير منير أنسطاس، اليوم الإثنين، الوفد "البارالمبي" الفلسطيني.
وأثنى السفير أنسطاس، خلال استقباله الوفد ممثلا برئيس اللجنة "البارالمبية" مروان وشاح، على جهود اللجنة وعلى الأداء المميز للاعب "البارالمبي" فادي جميل الديب، الذي مثل فلسطين في دورة الألعاب "البارالمبية" للعام 2024 في العاصمة الفرنسية باريس.
وتم تقديم هدية رمزية لوشاح والديب تعبيرا عن التقدير لمستوى التمثيل المرموق، وإعلاء علم دولة فلسطين في هذا الحدث الدولي الكبير.
وحضر اللقاء كل من عضو اللجنة "البارالمبية" محمود أشمر، والمدرب الفلسطيني ثائر دراغمة، واللاعب "البارالمبي" فادي جميل الديب، والمستشارة هالة داوود طويل، والمستشارة القانونية للوفد جميلة حسن عريقات
MENAFN09092024000205011050ID1108654588
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.