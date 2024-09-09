الاحتلال يخطر بالاستيلاء على نحو 18 دونما جنوب نابلس

MENAFN - Palestine News ) نابلس /PNN-أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بالاستيلاء على نحو 18 دونما من أراضي قرى: عصيرة القبلية، وبورين، ومادما، جنوب نابلس.

وقال رئيس مجلس قروي مادما عبد الله زيادة، إن قوات الاحتلال سلمت إخطارا يقضي بوضع اليد على 17 دونما و897 مترا مربعا من أراضي مادما، وعصيرة القبلية، وبورين، بذريعة استخدامها لأغراض عسكرية.

وأضاف زيادة أن هذه الأراضي قريبة من مستعمرة " يتسهار"، وتقع في حوض رقم 8 موقع المرج وجبل النذر من أراضي بورين، وحوض رقم 4 موقع خلة المرج وبئر المرج والعقيدة من أراضي مادما، وحوض رقم 1 موقع لحف سلمان من أراضي عصيرة القبلية.