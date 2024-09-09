الاحتلال يخطر بالاستيلاء على نحو 18 دونما جنوب نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس /PNN-
أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بالاستيلاء على نحو 18 دونما من أراضي قرى: عصيرة القبلية، وبورين، ومادما، جنوب نابلس.
وقال رئيس مجلس قروي مادما عبد الله زيادة، إن قوات الاحتلال سلمت إخطارا يقضي بوضع اليد على 17 دونما و897 مترا مربعا من أراضي مادما، وعصيرة القبلية، وبورين، بذريعة استخدامها لأغراض عسكرية.
وأضاف زيادة أن هذه الأراضي قريبة من مستعمرة " يتسهار"، وتقع في حوض رقم 8 موقع المرج وجبل النذر من أراضي بورين، وحوض رقم 4 موقع خلة المرج وبئر المرج والعقيدة من أراضي مادما، وحوض رقم 1 موقع لحف سلمان من أراضي عصيرة القبلية.
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