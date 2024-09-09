بوريل: ما يحدث في قطاع غزة أمر مروع وانتهاك جسيم لحقوق الإنسان

MENAFN - Palestine News ) رام الله /PNN- قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، إن ما يحدث في قطاع غزة "أمر مروع وانتهاك جسيم لحقوق الإنسان"، مؤكدا على "مواصلة دعم الفلسطينيين".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بوريل أمام معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة الاثنين.

وأضاف بوريل أن "آلاف الشاحنات من المساعدات مازالت تنتظر الدخول إلى القطاع".

كما أعرب عن شكره للدولة المصرية على "جهودها الكبيرة وتعاونها" في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وطالب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي بوقف "فوري" لإطلاق النار في القطاع.

وشدد على أن "الاتحاد الأوروبي يتمسك بالمطالبة بوقف العنف في الضفة الغربية".

وأشار إلى أن "قطاع غزة يواجه مأساة حقيقية من صنع الإنسان".

وفي وقت سابق الاثنين، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبوريل مباحثات بشأن سبل "إنهاء الكارثة الإنسانية" المستمرة في قطاع غزة للشهر الحادي عشر.

ويجري بوريل جولة شرق أوسطية، تشمل مصر ولبنان خلال الفترة بين 8 و12 سبتمبر/ أيلول الجاري، وفقا لمكتب الخدمة الخارجية التابع للاتحاد الأوروبي في بروكسل.

ومن المخطط أن يشارك بوريل اليوم الثلاثاء في اجتماع وزاري للجامعة العربية بالقاهرة.

وبموازاة عدوانه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وصعّد المستعمرون اعتداءاتهم بالضفة؛ ما أسفر عن استشهاد 692 مواطنا وإصابة نحو 5 آلاف و700 واعتقال أكثر من 10 آلاف و400، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.