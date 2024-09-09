Tuesday, 10 September 2024 06:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تراجع الإصابة بسرطان الجلد بين الشباب بالسويد

9/9/2024 7:14:48 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تراجعت معدّلات الإصابة بسرطان الجلد بين الشباب في السويد للمرة الأولى، بعدما كانت تشهد زيادة طوال عقود، وبات السويد أول بلد في أوروبا يسجّل تقدماً كهذا، وفق دراسة نُشرت أمس. ويرجح أن يكون هذا الانخفاض نتيجة زيادة الوعي بالحاجة إلى حماية البشرة من الشمس.

MENAFN09092024000110011019ID1108654583

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث