تراجع الإصابة بسرطان الجلد بين الشباب بالسويد

تراجع الإصابة بسرطان الجلد بين الشباب بالسويد
التاريخ
9/9/2024 7:14:48 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
تراجعت معدّلات الإصابة بسرطان الجلد بين الشباب في السويد للمرة الأولى، بعدما كانت تشهد زيادة طوال عقود، وبات السويد أول بلد في أوروبا يسجّل تقدماً كهذا، وفق دراسة نُشرت أمس. ويرجح أن يكون هذا الانخفاض نتيجة زيادة الوعي بالحاجة إلى حماية البشرة من الشمس.
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