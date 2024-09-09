تراجع الإصابة بسرطان الجلد بين الشباب بالسويد

تراجعت معدّلات الإصابة بسرطان الجلد بين الشباب في السويد للمرة الأولى، بعدما كانت تشهد زيادة طوال عقود، وبات السويد أول بلد في أوروبا يسجّل تقدماً كهذا، وفق دراسة نُشرت أمس. ويرجح أن يكون هذا الانخفاض نتيجة زيادة الوعي بالحاجة إلى حماية البشرة من الشمس.

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