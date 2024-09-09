8 لاعبين يمثلون منتخب القوى في البطولة العربية بالسعودية

أعلن اتحاد الإمارات لألعاب القوى اعتماد مشاركة 8 لاعبين ولاعبات في النسخة العاشرة من البطولة العربية للناشئين والناشئات لألعاب القوى تحت 18 سنة، والتي تقام في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 12 إلى 15 سبتمبر الحالي بمدينة الطائف.

ومن المقرر مغادرة بعثة المنتخب الوطني اليوم الثلاثاء، إلى المملكة العربية السعودية عن طريق مطار دبي، للمشاركة في البطولة التي سيعقد اجتماعها الفني بعد غد، تمهيداً لانطلاق المنافسات.

وتضم قائمة المنتخب الوطني المشاركة في البطولة اللاعبين سالم المقبالي وسلمى المري، ويتنافسان في مسابقات الرمي، وحمد أحمد المصعبي ويشارك في سباق الجري 800 متر، ومريم كريم ومريم الفارسي، ويشاركان في سباقات العدو 100 و200 و400 متر، ولبود السناني وعائشة خان وسارة النقبي، ويشاركن في سباق التتابع المتنوع.

من جهته، أكد علي حسن غزوان رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والحكام، أن منتخبنا الوطني أكمل مراحل متدرجة من إعداده للمشاركة في البطولة خلال الفترة الماضية بكل من مصر وأثيوبيا، إضافة إلى التجمعات المحلية لتنفيذ البرنامج المقرر من الأجهزة الفنية وصولاً إلى مستوى الجاهزية المطلوبة، قبل الانتقال إلى أجواء البطولة في السعودية.