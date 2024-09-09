46 دارساً في دورة لصقل وتصنيف مدربي الكاراتيه

اختتمت بنجاح كبير بصالة نادي الشارقة للألعاب الفردية على مدار 3 أيام دورة صقل وتصنيف للمديرين الفنيين ومدربي الكاراتيه والإداريين التي نظمها الاتحاد، ضمن خطته السنوية للارتقاء بالمستوى الفني للكاراتيه بالدولة في إطار مبادراته ضمن الخطة السنوية للاتحاد استعداداً للموسم الجديد 2024 ـ 2025، شارك بالدورة 36 مدرباً ومساعد مدرب و10 إداريين.

وكان اللواء ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه قد وجه لجنة إعداد الخطة العامة للموسم الرياضي الجد

يد. قام بإلقاء المحاضرات كل من: الخبير محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد رئيس اللجنة الفنية عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي، والخبير هشام سري المدير الفني للاتحاد والخبير نادر بيجي مدرب منتخب الإمارات للكاتا والحكم الدولي جابر الزعابي رئيس لجنة الحكام عضو لجنتي الحكام بالاتحاد الآسيوي والدولي.