46 دارساً في دورة لصقل وتصنيف مدربي الكاراتيه

(MENAFN
- Al-Bayan)
اختتمت بنجاح كبير بصالة نادي الشارقة للألعاب الفردية على مدار 3 أيام دورة صقل وتصنيف للمديرين الفنيين ومدربي الكاراتيه والإداريين التي نظمها الاتحاد، ضمن خطته السنوية للارتقاء بالمستوى الفني للكاراتيه بالدولة في إطار مبادراته ضمن الخطة السنوية للاتحاد استعداداً للموسم الرياضي الجديد 2024 ـ 2025، شارك بالدورة 36 مدرباً ومساعد مدرب و10 إداريين.
وكان اللواء ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه قد وجه لجنة إعداد الخطة العامة للموسم الرياضي الجد
يد. قام بإلقاء المحاضرات كل من: الخبير محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد رئيس اللجنة الفنية عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي، والخبير هشام سري المدير الفني للاتحاد والخبير نادر بيجي مدرب منتخب الإمارات للكاتا والحكم الدولي جابر الزعابي رئيس لجنة الحكام عضو لجنتي الحكام بالاتحاد الآسيوي والدولي.
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