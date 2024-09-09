Tuesday, 10 September 2024 06:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


46 دارساً في دورة لصقل وتصنيف مدربي الكاراتيه

9/9/2024 7:14:47 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اختتمت بنجاح كبير بصالة نادي الشارقة للألعاب الفردية على مدار 3 أيام دورة صقل وتصنيف للمديرين الفنيين ومدربي الكاراتيه والإداريين التي نظمها الاتحاد، ضمن خطته السنوية للارتقاء بالمستوى الفني للكاراتيه بالدولة في إطار مبادراته ضمن الخطة السنوية للاتحاد استعداداً للموسم الرياضي الجديد 2024 ـ 2025، شارك بالدورة 36 مدرباً ومساعد مدرب و10 إداريين.

وكان اللواء ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه قد وجه لجنة إعداد الخطة العامة للموسم الرياضي الجد

يد. قام بإلقاء المحاضرات كل من: الخبير محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد رئيس اللجنة الفنية عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي، والخبير هشام سري المدير الفني للاتحاد والخبير نادر بيجي مدرب منتخب الإمارات للكاتا والحكم الدولي جابر الزعابي رئيس لجنة الحكام عضو لجنتي الحكام بالاتحاد الآسيوي والدولي.

MENAFN09092024000110011019ID1108654581

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث