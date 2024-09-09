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ختام دورة علم الحركة بـ«أكاديمية IFBB الدولية» بدبي

9/9/2024 7:14:47 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اختتمت، أمس، دورة علم الحركة في تدريبات بناء الأجسام، التي نظمتها أكاديمية IFBB الدولية للياقة البدنية وبناء الأجسام بالخليج العربي ومقرها دبي للمرة الثانية، حيث تعتبر تلك الدورة من الدورات الحديثة في رياضة بناء الأجسام، وذلك على مدار يومي 7 - 8 الجاري بصالة ((وورلد جيم)) في أم الرمول بدبي، حاضر في الدورة المحاضر والحكم الدولي وليد عبدالكريم المدير العام للأكاديمية، بمشاركة كبيرة من المدربين والمدربات من داخل وخارج الدولة، واشتملت الدورة على المحاور التالية: من جانبه، ثمن العقيد ((م)) عبدالكريم محمد سعيد، رئيس الأكاديمية، وأحد مؤسسي اللعبة، حرص مدربي ومدربات بناء الأجسام واللياقة البدنية بالإمارات والشرق الأوسط على المشاركة في دورات الأكاديمية والاستفادة من مناهجها المعتمدة من الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام في أكثر من 203 دول على مستوى العالم.

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