الجواد «بركينين كيزي» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية في تركيا

نجح الجواد ((بركينين كيزي)) في الفوز بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بمحطته التركية العاشرة، في إطار سباقات النسخة الحادية والثلاثين، التي أقيمت منافساتها في مضمار فيلي أفندي بمدينة إسطنبول، أول من أمس، وذلك للمرة الأولى في مسيرة الكأس الغالية.

وتحظى سلسلة سباقات الكأس الغالية، بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، دعماً لإعلاء الخيل العربي الأصيل، وتعزيز مكانته في المضامير العالمية.

وتمكن البطل ((بريكينين كيزي)) للمالك ((دوغ كورو))، والمنحدر من نسل ((كايزبيرت آر يو × اي بي اكيلا))، تحت إشراف المدرب ((بي أوجلري))، وتحت قيادة الفارس ((في أبيس))، من تقديم عرض قوي، قاده للفوز بلقب السباق الذي أقيم لمسافة 1600 متر، ضمن الفئة الثالثة، والمخصص للأمهار والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق، وشهد مشاركة 12 خيلاً، تمثل أفضل وأقوى مرابط الخيل في الجمهورية التركية، حيث قطع البطل مسافة السباق بزمن 01:49.61 دقيقة، وتفوق بفارق نصف الطول عن صاحب المرتبة الثانية ((ماستر ون))، فيما جاء ثالثاً ((تونجير)).

وتوّج الفائزين في السباق، فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، وسط حضور جماهيري كبير، ليبرهن سباق المحطة التركية، حضوره القوي في مشهد سباقات الكأس الغالية من أول ظهور له، ما يعكس مكانة وقيمة الكأس الغالية لدى ملاك ومربي الخيل العربي في الجمهورية التركية.

وقال فيصل الرحماني: ((فخورون بالنجاحات الكبيرة، والأصداء الترحيبية الواسعة بتنظيم أول سباق للكأس الغالية في جمهورية تركيا، ما يؤكد حرص واهتمام القيادة الرشيدة على دعم ورعاية جميع ملاك ومربي الخيل العربي بدول العالم، للحفاظ على المكانة المتقدمة لمسيرة الخيل العربي، التي تعاصر أعلى المراتب في سباقات الخيل العالمية، وتوجد بكافة المهرجانات والسباقات الكبرى)).

وأضاف: ((نتوجه بالشكر لاتحاد سباقات الخيل العربي في تركيا، ولأسرة مضمار فيلي أفندي، على حفاوة الترحيب، والتنظيم الرائع، والأجواء المميزة التي تواكب المكانة المرموقة للكأس الغالية، وريادتها التاريخية في جميع مضامير العالم، مبيناً أن حرص ورعاية القيادة الرشيدة لدعم أسرة الخيل العربي ومضامير العالم، يجسد رسالة الإمارات السامية في مد جسور التواصل والتلاقي، وعكس موروثها الثقافي والتاريخي مع كافة دول العالم)).