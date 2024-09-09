عثمان بوسعيد لاعب النصر لـ «البيان»: العيش في دبي أفضل من أوروبا

أكد البلجيكي عثمان بوسعيد فريق النصر لكرة القدم، أنه سعيد للغاية بتجربته الجديدة في الإماراتي، وأنه يشعر بالارتياح لتأقلمه سريعاً مع أجواء الفريق، واصفاً الحياة في دبي، بأنها مثالية، وأفضل من أوروبا، لأنها حافلة بكل مواصفات المعيشة السهلة الآمنة في مجتمع تربطه علاقات الود والاحترام لكل أفراده، وقال في تصريح خاص لـ ((البيان)): فخور بالانتماء إلى نادي النصر، الحياة هنا رائعة، وأفضل حتى من أوروبا، صحيح تركيزنا أولاً وأخيراً على العمل، ولكن الجوانب الأخرى مهمة أيضاً للشعور بالراحة، كنت معتاداً على زيارة دبي بشكل مستمر، خلال فترة الإجازات، ولطالما تمنيت اللعب هنا في الإمارات، لأنها بلد جميل وآمن.

وانضم بوسعيد ((24 عاماً))، إلى النصر، بداية الموسم الحالي، قادماً من نادي أوتريخت الهولندي، لكنه بدأ مسيرته الاحترافية بنادي ليرس البلجيكي، الذي لعب له موسماً واحداً، بين 2017 و2018. ويعد بوسعيد أحد أبرز الأوراق الرابحة في تشكيلة المدرب الهولندي ألفريد شرودر، ونجح في فرض نفسه كأحد اللاعبين المتميزين في المباريات الأربع التي خاضها العميد.

تأقلم

ويتقن بوسعيد 4 لغات، وهي الفرنسية والإنجليزية والهولندية والألمانية، ما سهل تأقلمه سريعاً مع أجواء الفريق، مشيراً في هذا الإطار إلى أن إتقانه اللغة الهولندية ساعده كثيراً على التفاهم مع المدرب شرودر، واستيعاب أفكاره وفلسفته، وأضاف: ((أنا محظوظ بوجود شرودر على رأس الفريق، لأنه يعرفني جيداً، منذ أن كان مدرباً بفريق أياكس، وكنت حينها لاعباً في أوتريخت، إضافة إلى الكابتن عادل تاعرابت، الذي ساعدني كثيراً على الـتأقلم سريعاً مع الفريق، لذلك أشعر بكثير من الارتياح، كما لو أنني موجود منذ سنوات طويلة في النصر)).

وتابع: ((أعرف جيداً الطريقة التي يعتمدها المدرب، وما يريده من كل لاعب، فهو مثل أغلب مدربي المدرسة الهولندية، يمتلكون الفلسفة نفسها، لذا، من السهل التأقلم مع أفكاره وتقبلها سريعاً، خاصة أنني قضيت أكثر من 6 مواسم في الدوري الهولندي)).

ووصف بوسعيد الأجواء في الفريق بالمثالية، مشيراً إلى أن النصر يمتلك لاعبين جيدين، يحملون تجارب كروية متنوعة، وخبرة واسعة، وفي مقدمهم عادل تاعرابت الذي لعب في أكبر الأندية الأوروبية، وفي دوريات مختلفة، وقال: ((لدينا مدرب كفء، وفريق يمتلك شخصية قوية، وعلى مستوى عالٍ فنياً وبدنياً)).

وأكد بوسعيد أنه يتمنى تحقيق الكثير من الطموحات والأهداف التي يسعى إليها مع فريقه هذا الموسم، وقال: ((أريد مساعدة الفريق، وتقديم مستويات جيدة، تسعد جماهيرنا)).

منافسة

وحول قدرة النصر على المنافسة على لقب الدوري، أكد بوسعيد أن الهدف هو تحقيق أكبر عدد من الانتصارات، وخوض المباريات بالقطعة، والأهم أن يحافظ الفريق على تركيزه العالي، ومواصلة نتائجه الإيجابية، وأضاف: ((نحاول أن نطور مستوانا، وأن نظهر شخصية النصر في كل مباراة، جميعنا يريد الفوز بلقب أو أكثر نهاية الموسم، وهو الهدف الذي نسعى له، سنبذل قصارى جهودنا من أجل ذلك، ثم سنرى إلى أين يمكن أن نصل، نتمنى أن يستمر جمهورنا في دعمنا في كل مباراة، ونعدهم بحصد المزيد من الانتصارات، حتى نبقى في القمة دائماً)).

وعن رأيه في الدوري الإماراتي من الناحية الفنية، أوضح بوسعيد أن الكرة الإماراتية وصلت إلى مستويات جيدة، وأن أغلب الأندية تضم لاعبين على مستوى عالٍ، ومن مدارس كروية مختلفة، إضافة إلى التنظيم الرائع للمباريات، والملاعب الجميلة، التي تجعل كل لاعب يتمنى اللعب عليها.

جئت إلى مكان طالما تمنيت اللعب فيه

الكرة الإماراتية وصلت

إلى مستويات جيدة فنياً وتنظيمياً