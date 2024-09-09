مدرب بني ياس يشعل المنافسة بين اللاعبين ويمنح الثقة للبدلاء

أشعل البرتغالي جواو بيدرو مدرب بني ياس المنافسة بين لاعبيه بإشراك 20 لاعباً في 4 خاضها الفريق في بطولة وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بواقع مباراتين في كل بطولة، حيث منح ثقته لعناصر الصف الثاني الذين قدموا مستويات جيدة، مؤكداً أن التواجد ضمن عناصر التشكيل الأساسي سيكون بالعطاء وليس بالأسماء.

وانعكست طريقة المدرب البرتغالي بشكل إيجابي على مستوى ونتائج السماوي، الذي حقق 3 انتصارات من 4 مباريات، بفوزه على الجزيرة في مستهل مشوار بطولة الدوري وخسارته أمام النصر في ذات المنافسة، مع فوزه ذهاباً وإياباً على دبا الحصن في كأس الرابطة بمجموع 7 ـ 2، الشيء الذي أهله لنيل بطاقة التأهل إلى المرحلة الثانية من المنافسة، مع ظهور الفريق بشكل مختلف ومتميز تحت قيادته الفنية الشيء الذي رفع سقف الطموح وسط جماهير النادي التي ظلت تدعم الجهاز الفني واللاعبين بقوة منذ بداية الموسم.

ومن أبرز مفاجآت جواو بيدرو في التشكيلة، منح الثقة للاعب خلف الحوسني الذي ظل على دكة مقاعد البدلاء في الموسم الماضي ولم يشارك سوى في مباراة واحدة ببطولة الدوري، لكن بيدرو ركز عليه في فترة الإعداد ودفع به أساسياً في المباريات السابقة، ولم يخذل الحوسني مدربه وظل من أبرز نجوم الفريق ونال جائزة أفضل لاعب في مباراة دبا الحصن، وأحرز أول هدف له في المنافسة وثاني أهدافه خلال مشواره في الملاعب البالغ عشر سنوات.

كما منح بيدرو ثقته للاعب المقيم جوهان بعانجسبو، كما جدد المدرب البرتغالي الثقة في حسن المحرمي الذي عانى من الإصابة التي كانت قد أبعدته من التشكيلة وأعاده إلى الواجهة من جديد، ودفع باللاعب خميس الحمادي بعد أن حوله لمقاعد الاحتياط حتى يجتهد في التدريبات، مع إشراك عبد الله سلطان البلوشي وأبوبكر سيسي ومحمد سالم المنهالي ودعمه الكبير للمدافع خميس المنصوري المتواجد مع المنتخب الوطني حالياً.

ويعتمد جواو بيدرو بجانب رغبته في رفع المستوى الفني للاعبيه بإشعال المنافسة بينهم، تجهيز مجموعة كبيرة من العناصر المؤهلة للمشاركة في مشوار الموسم الطويل حتى لا يتأثر الفريق بالغيابات ويكون قادراً على مواصلة نتائجه الإيجابية، الشيء الذي يشير إلى أن ((السماوي)) في طريقه لتقديم موسم حافل بالانتصارات.