نظافة الشباك تعكس «الصلابة الدفاعية» للعنابي مع روني

بات الوحدة الفريق الوحيد الذي لم تهتز شباكه في أي مباراة، ما بين ودية ورسمية، منذ بداية التحضير للموسم الحالي، وحتى بعد مرور جولتين من دوري أدنوك للمحترفين، ليؤكد على المنظومة الدفاعية القوية التي يمتلكها ((العنابي))، تحت قيادة مدربه النرويجي روني دايلا.

ونجح الوحدة في الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة التاسعة على التوالي، بعد فوزه على غلف يونايتد ودياً بثلاثية نظيفة، في إطار استعداداته لاستئناف دوري أدنوك للمحترفين، بالمواجهة المرتقبة التي تنتظره أمام شباب الأهلي في الجولة الثالثة، والمقررة يوم 22 سبتمبر الجاري.

وعكست نظافة شباك الوحدة، الصلابة الدفاعية التي ميزت الفريق تحت القيادة الفنية للمدرب روني دايلا، الذي تولى مهمة قيادة الفريق في الموسم الحالي، في أول تجربة له في المنطقة، سعياً نحو إحراز لقب الدوري الغائب عن خزائن النادي منذ 14 عاماً.

وشكّل التعاقد مع ساشا إيفكوفيتش في صفقة انتقال حر، قادماً من بني ياس، وعودة الظهير الأيسر جيانلوكا مونيز، بعد انتهاء إعارته من عجمان، إلى جانب التعاقد مع النيجيري فافور أوغبو في فئة اللاعب المقيم، إضافة نوعية لدفاع الوحدة، بجانب الثنائي لوكاس بيمنتا وعلاء الدين زهير.

ونجح ساشا بخبراته في تشكيل ثنائية مميزة مع بيمنتا في مركزي قلب الدفاع، فيما اعتمد دايلا على علاء زهير في مركز الظهير الأيمن، ليعوض رحيل عبد الله الكربي وخالد بطي.

وخاض الوحدة 9 مباريات مع روني، منها 7 مباريات ودية، ومباراتان رسميتان، إذ خاض في معسكر صربيا 4 مباريات، فاز خلالها على زفيزدا البوسني وفوزدوفاك الصربي بخماسية نظيفة، وعلى تيكستيلاك الصربي 2 - 0، وتعادل سلبياً مع إي إم تي، ولعب مباراتين وديتين في أبوظبي، وفاز على الجزيرة 2 - 0، وبخماسية نظيفة على غلف إف سي.

ونجح الفريق بحصد العلامة الكاملة في أول جولتين، بالفوز على عجمان وخورفكان بالنتيجة ذاتها 1 - 0، وواصل أفضليته الدفاعية بالفوز الأخير ودياً على غلف يونايتد بثلاثية نظيفة.