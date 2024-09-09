رباعي الساحل الشرقي يفشل في امتحان كأس «أبوظبي الإسلامي» ويغادر مبكراً

خيب رباعي الساحل الشرقي ((كلباء، خورفكان، دبا الحصن، العروبة))، آمال وتطلعات جماهيرهم ليغادروا من الباب الواسع مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي ((ADIB)) ويفشلوا في امتحان المسابقة بعد أن منيت الفرق الأربعة بهزائم جديدة بعد مغادرة كلباء إثر هزيمته الثانية ذهاباً وإياباً على يد العين الذي فاز في الذهاب بنتيجة 3 - 2، وفي الإياب 3 - 1، ولم يكن خورفكان أفضل حالاً منه بعد أن خسر أمام الشارقة ذهاباً بهدف وإياباً 2 - 1، وأيضاً خسر دبا الحصن ذهاباً 2 - 4 وإياباً بثلاثية نظيفة، وفشل العروبة في تفجير المفاجأة بعد تعادله سلبياً إياباً أمام النصر والذي عاد وفاز عليه في الإياب 2 - 1 بملعب آل مكتوم، وستركز الأجهزة الفنية للأندية الأربعة جهودها وتحول بوصلتها نحو مباريات دوري أدنوك للمحترفين بعد مغادرتها أجواء كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

يذكر أن مواجهات ربع نهائي مسابقة الكأس تجمع كلاً من الوحدة حامل اللقب الذي يلتقي بالشارقة، والوصل بطل الدوري في مواجهة بني ياس، ولم يلعب الوحدة والوصل مواجهات الدور الأول بعد أن تم إعفاؤهم من خوض مواجهات الافتتاح، ويلتقي الجزيرة بالعين، والنصر يواجه شباب الأهلي، فيما غادر عجمان والبطائح المسابقة.

من جانبه، قدم سهيل عبدالله حارس دبا الحصن اعتذاره لإدارة وجماهير دبا الحصن على الخسارة والخروج من مسابقة الكأس، مشيراً إلى أن طرد يوفانوفيتش في أول 10 دقائق والفريق الضيف استغل حالة الطرد، مشيراً إلى أن الهزيمة في كأس المصرف لن تؤثر على الفريق في الدوري، وفي اعتقادي أن القادم أفضل ونحاول التعويض ضمن مباريات الدوري.