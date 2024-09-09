منتخب التجديف جاهز لبطولتي «العالم ماسترز» و«آسيوية الشباب»

يستعد نجوم منتخبنا الوطني في التجديف الحديث للمشاركة في حدثين مهمين، حيث يشارك نجوم الرجال في بطولة العالم للتجديف ((ماسترز))، التي تستضيفها مدينة برندنبورغ الألمانية، بداية من غد الأربعاء حتى السبت المقبل، في حين يشارك منتخبنا الوطني للشباب غداً في بطولة آسيا للشباب، التي تستضيفها مقاطعة شنيانغ الصينية، وتستمر حتى السبت المقبل، وذلك في إطار خطط اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، من أجل توفير فرص الاحتكاك للاعبين وصقل قدراتهم.

وسيخوض نجوم منتخبنا الوطني ((رجال وشباب))، البطولتين المرتقبتين، بروح معنوية عالية، بعد اكتمال التجهيزات، وخوض اللاعبين معسكرات تدريبية داخلية وخارجية، بالتنسيق بين اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث والأندية، من بينها المعسكر الخارجي في كازان الروسية، خلال الفترة من 29 يوليو، وحتى الرابع عشر من أغسطس الماضيين، حيث جرى خلال المعسكرات رفع معدلات اللياقة، والاستعداد الجيد للمهمتين.

ومن المنتظر أن يخوض أبطالنا في بطولة العالم للتجديف ماسترز، التي ستقام في مدينة برندنبورغ، كلاً من: حمد سعيد المطروشي وخميس غانم الشامسي منافسات زوجي رجال 43 سنة، بينما ينافس بطلانا أحمد خميس الحمادي ويحي فاضل الحمادي في زوجي رجال 36 سنة.

من جانبه، أكد مدرب المنتخب، الكابتن مهدي قريدي، اكتمال التجهيزات لخوض المنافسات، حيث وقف على جاهزية اللاعبين، مؤكداً أن الروح المعنوية للاعبين في قمتها، في ظل الاهتمام الإداري الكبير من قبل المسؤولين في الاتحاد والأندية.

بدوره، أكمل منتخبنا الوطني للشباب، التجهيزات لخوض التحدي الآسيوي في الصين، والذي قام خلال الفترة من 11 إلى 14 الجاري، حيث خضع المنتخب للعديد من التدريبات، آخرها مشاركته الناجحة في معسكر تحضيري بإشراف الاتحاد الدولي لرياضة التجديف، بدأ السبت الماضي، حيث يختتم اليوم الثلاثاء.

وسيخوض بطلانا، الثنائي حمد عامر الشامسي وسلطان أحمد الشامسي، منافسات ((زوجي الشباب))، وسط مشاركة كبيرة من منتخبات القارة الصفراء، وأكد المدرب سيد علي واضح المشرف الفني على اكتمال جاهزيتهما، بعد خوضهما المعسكرات التدريبية، وأيضاً المشاركة في المعسكر التدريبي، تحت إشراف الاتحاد الدولي، متمنياً التوفيق لهما في المهمة المرتقبة.