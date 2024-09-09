15 صفقة عيناوية لمواجهة تحديات الموسم

في إطار استعداداته للتحديات القوية التي يواجهها هذا الموسم على المستويين الداخلي والخارجي، إذ يشارك في 3 بطولات خارجية ((على الأقل)) وهي دوري أبطال آسيا للنخبة، وكأس القارات، ومونديال الأندية، إلى جانب البطولات المحلية الثلاث، العين بقوة للميركاتو الصيفي هذا الموسم وأبرم 15 جديدة لتدعيم صفوف الفريق وتجهيز أكثر من فريق مع دكة بدلاء قوية، واستقدم العين 10 لاعبين صغار السن وضمهم ضمن فئة المقيمين لضمان مستقبل متميز للفريق، منهم حارسا مرمى هما النيجيري حسن ساني ((18 عاماً)) الذي تم قيده بفريق تحت 23 سنة، والبوسني فيداد الباسيك ((19 عاماً)) الذي قيده بفريق تحت 21 سنة، بالإضافة إلى المواطنين سيكو بابا، وخالد بطي، إلى جانب المدافع البرتغالي فابيو كاردوسو.

كما وقع العين عقوداً احترافية مع 9 لاعبين مقيمين آخرين وقيدهم بفريق تحت 23 سنة تحت قيادة المدرب الإيطالي ماتيو لومباردو، منهم مهاجمان هما جوناس نافو، وديفيد الباسيك، ولاعبا وسط هما النيجيري هوب يوسف، والبرازيلي خوان شليكمان ومدافعان من الرأس الأخضر وهما ماركوس فيريرا، ومارسيلو فيريرا، بالإضافة لجناح برازيلي هو جواو ماركوس، والجناح الأرجنتيني ماتيو سانابريا، ولاعب متوسط الميدان الباراغوياني ماتياس سيغوفيا، كما مدد النادي عقود 3 لاعبين هم الحارس محمد بوسندة، والمدافع خالد علي، إلى جانب المغربي سفيان رحيمي.

الهدف الأول

ويقول عوض غريب، نجم المنتخب الوطني والعين الأسبق، إن العين مقبل على التزامات كثيرة تتطلب تضافر الجهود للظهور ليس فقط بالمظهر المشرف فقد انتهى زمن المشاركات المشرفة، وأصبح الطموح والهدف الأول هو تحقيق الإنجازات والبطولات، على غرار ما حدث بالموسم الماضي، إذ أكد العين قدرته على تحقيق الإنجاز برغم الإحباط على المستوى المحلي، ليحصد لقب البطولة ((العودة)) الآسيوية ويغسل الإحباط بعد أن تغلب على فرق أكثر جاهزية واستعداداً.

وأضاف: من وجهة نظري كنت أتمنى أن تكون الاستقطابات على مستوى الحدث وخاصة بعد الدعم الواضح من الإدارة العليا، وتبعاً للمشاركات المطلوبة فالعين لا يمثل نفسه بل يمثل دولة وقارة بأكملها،، ولكن من وجهة نظر أخرى علينا أن نحترم رأي الإدارة الفنية إذ إنها المسؤولة عن الاختيارات وعلينا متابعة النتائج ولكل حادث حديث.

وأضاف: أعتقد بأن المحافظة على المغربي رحيمي برغم الإغراءات الكثيرة، والإبقاء على لابا يمثل إنجازاً أولياً للحفاظ على الاستقرار، وتبقى هنا مسألة التوظيف الفني الصحيح للاعبين التي أرى أنها الحلقة المفقودة من قبل الجهاز الفني.

ظهور جيد ولكن

وتعليقاً على المستوى الذي ظهر به العين حتى الآن في الدوري وكأس ((أديب)) قال: بشكل عام كان الظهور جيداً على مستوى معدل التهديف للفريق، والاستحواذ ومعدل التمريرات ونقل الكرة وغيرها من الكثير من النواحي الإيجابية، ولكن هناك ظاهرة سلبية تكررت مرتين في فترة قصيرة، وهي ظهور نوع من التراخي عند التقدم بفارق مريح، أمام كلباء في مباراة الذهاب بكأس ((أديب))، والبطائح بالدوري وهذه الملاحظة غير مقبولة بأي حال من الأحوال، ولا بد من وقفة صريحة مع الفريق من البداية، حتى لا يفقد الفريق بسببها نقاطاً في أمس الحاجة لها.

عناصر مميزة

من جهته أوضح فيصل علي، لاعب المنتخب والعين السابق والمدرب بالمراحل السنية، أن العين دعم الفريق بعناصر شابة ومميزة من المقيمين الجدد بالإضافة للأجانب الموجودين أصلاً، وإذا كان هناك حاجة إلى لاعب آخر فمن وجهة نظري العين يحتاج للاعب ارتكاز أجنبي له وزنه وقائد في وسط الملعب يتميز بالخبرة لأن الفريق مقبل على تحديات قوية جداً على المستويين الداخلي والخارجي.

وقال: جميع خطوط الفريق الأخرى تم تعزيزها بعناصر متميزة على مستوى الظهير وصناعة اللعب والمقدمة الهجومية وبذلك لا يحتاج الفريق إلا للاستقرار الفني والثبات على التشكيلة، ونتائج العين الأخيرة تبرهن على عدم استقرار التشكيلة ما أوجد تفاوتاً وتبايناً في المستوى وخصوصاً في مباراتي كلباء بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والبطائح بالدوري، وعدم الاستقرار مشكلة كبيرة بالنسبة للعين لأنه لو استقدمت أفضل الأجانب فلن تحقق النتائج المأمولة ما لم يكن هناك استقرار في توليفة الفريق وهو فقط ما يحتاجه العين بالفترة المقبلة.