نسخة جديدة لـ«دولية الفجيرة للرماية الجبلية» فبراير المقبل

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.. أعلن نادي الفجيرة للرماية، عن الفجيرة الدولية للرماية الجبلية، بنسختها الثانية، في فبراير 2025، بعد النجاح الكبير الذي حققته نسختها الافتتاحية عام 2023، بالإضافة إلى إطلاق الموقع الرسمي للبطولة.

وتقام البطولة في منطقة دبا الفجيرة، على مدار ثمانية أيام، ابتداءً من 1 فبراير 2025، وستتضمن بيئات رماية حماسية وفعاليات جانبية شيّقة، عدا عن إتاحتها الفرصة للاستمتاع بجمال الطبيعة الخلّابة للإمارة.

وستشهد البطولة الرئيسة، التي ستقام خلال الفترة من 5 إلى 8 فبراير، منافسات رماية الأطباق ((سوبر سبورتينغ))، بإجمالي 240 طبقاً، وجائزة إجمالية قدرها 300000 دولار، بالإضافة إلى 50000 دولار مخصصة لـ 100 من أهداف ((الفلاش)) العشوائية.

وتقام التدريبات الرسمية لنسخة 2025 من البطولة، خلال الفترة من 1 إلى 4 فبراير، حيث يتنافس المشاركون على رماية 50 طبقاً، ضمن منافسات السبورتينغ الإنجليزي، بمجموع جوائز تبلغ قيمتها 40000 دولار، موزعة على أربع فئات، وسيقام حفل الافتتاح في الـ 4 فبراير، بينما تُختتم المنافسة بحفل توزيع الجوائز في 8 فبراير 2025.

كما تضم المنافسات الرئيسة، التي تقام خلال الفترة من 5 إلى 8 فبراير، 24 منصة رمي، تم تزويد كلّ منها بست آلات لرمي الأطباق، وعشرة أهداف في كل منصة، بما في ذلك الأهداف الفردية والزوجية، وعلى مدار الأيام الأربعة للمنافسات الرئيسة، سيتم التنافس لرماية 240 هدفاً، بمعدل 60 هدفاً يومياً، ويتم توزيع المشاركين في فرق مكونة من ستة لاعبين، للمنافسة طوال فترة البطولة.

تقاليد

وقال سيف الزحمي مدير البطولة، إن الحدث مستمد إلهامه من تقاليد الصيد الغنية في المنطقة وتراثها العريق، ويسعدنا الإعلان أيضاً عن إطلاق الموقع الإلكتروني للبطولة، إيذاناً بعودة الحدث المرتقب، مع العديد من الإضافات الجديدة في فبراير 2025، مشيراً إلى أن الحدث الفريد من نوعه، يشكّل فرصة مهمة لتجربة ثقافة المنطقة النابضة بالحياة، ويشمل جوائز تزيد قيمتها على مليون درهم، إضافة للفعاليات الجانبية الحماسية، حيث تبشر المنافسات أيضاً بتجربة مميزة، مع الالتزام بالحفاظ على البيئة، من خلال استخدام ذخيرة ذات حشوات طبيعية قابلة للتحلل بنسبة 100 %، وأهداف صديقة للبيئة.