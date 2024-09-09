ثلاثية ذهبية لمربط دبي بالجولة السادسة للجياد العربية في روما

رسّخ مربط دبي للخيول العربية مكانته القيادية بذهب ثلاثي الإنجاز، وذلك في محطة جديدة من السلسلة العالمية لجولة الجياد العربية، حيث تمكن أول من أمس في العاصمة الإيطالية روما من الاستحواذ على التألق منفرداً ببريق الجولة السادسة من جولة الجياد العربية والثالثة في القارة الأوروبية، وهي أيضاً المشاركة الرابعة للمربط في الموسم الخارجي.

واستطاع مربط دبي أن يعبر عن دوره العالمي الخاص في تطوير الخيل العربية الأصيلة، وفي انسجام تام مع الأهداف التي رسمتها جولة الجياد العربية المستجدة للرفع من مستوى الاهتمام بالخيل العربية الأصيلة، وتشجيع المهتمين بتربيتها وإنتاجها وتطويرها عبر العالم، بتسجيله ثلاثية ذهبية ولقباً إضافياً فضياً، ثم لقباً برونزياً ناله إنتاج مربط دبي لصالح مربط لوبوتشيا البولندي، ليعيد بهذا الإنجاز الجديد إنجاز آخر مشاركاته في براغ الدولية قبل أيام، في تأكيد واضح على احتكار المركز الأول بين المرابط الدولية الكبرى.

أحرز مربط دبي في مشهد تنافسي مثير، أول ألقابه الذهبية بتتويج المهرة بعمر السنة دي روى، وهي من أيقونة الإنتاج العالمي إف إيه إل رشيم ومن الفرس دي رويانة. أحرز المربط ذهبية المهرات بتتويج المهرة اليافعة دي نجلاء، وهي من حامل مشعل الإنتاج العالمي الفحل دي سراج والفرس الولود إيلي فلامينكا.

وسجل مربط دبي هدفه الذهبي الثالث في جولة روما بتتويج المهر العالمي دي شخر، وهو من الفحل دي شخاط والفرس دي شامخة. وأضاف مربط دبي إلى رصيده الذهبي الثلاثي لقباً فضياً بتتويج المهر بعمر السنة الواعد دي بركان، وهو من الفحل الأيقونة إف إيه إل رشيم والفرس العالمية دي عجايب. كما سجل إنتاج مربط دبي لقباً برونزياً بواسطة الفرس دي لين المملوكة لمربط لوبوتشيا البولندي، وهي من الفحل المنتج دي سراج والفرس الناعمة دي مها.

من جهته، عبر المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية عن سعادته البالغة بالإنجاز الجديد للمربط في جولة روما، منوهاً بالتنافس الدولي الكبير الذي تتصدره المرابط الخليجية وفي مقدمتها الإمارات. وقال التوحيدي: ((سلسلة جولة الجياد العربية رفعت مستوى التنافس بين كبار المربين في العالم، وأكد مربط دبي أنه الأفضل بين الفضلاء العالميين، كما أن محطة روما أكدت أن كل الطرق تبلغ بإنتاجنا المحلي إلى الذهب وإلى المركز الأول عالمياً، العالم يشهد طفرة كبرى في تطور الخيل العربية، ونحمد الله أن في هذا التطور بصمة إماراتية نوعية كللت الجهود السامية بنجاح عظيم، ومنحت مربط دبي مكانة حققها ويستحقها ويحافظ عليها ويستشرف آفاقها بوتيرة راسخة)).

بدوره، أكد عبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي للخيول العربية، أن جولة روما رفعت مستوى التنافس الخليجي على المراكز المتقدمة، وقد سجل مربط دبي موقعه الطبيعي كمربط عالمي يقود جودة الخيل العربية الأصيلة إنتاجاً وإنجازاً، وقال المرزوقي: جولة روما كانت محطة كبرى شهدت نجاحاً تنظيمياً وتحكيمياً وتنافسياً، وتمكن خلالها مربط دبي من تحقيق إنجاز كبير وضعه في مقدمة المرابط العالمية المشاركة. ونحن سعداء بكل الإنجازات القيادية التي حققناها في كل بطولات الجياد العربية التي نعتبرها تطوراً مهماً في منح جهود العناية بالخيل العربية ما يناسبها من تقدير.