عبد الله الشرقي يتوج أبطال «بينوس كلاسيك لبناء الأجسام» بدبي

أسدل الستار مساء أول من أمس، في مركز دبي التجاري، على منافسات بطولة بينوس كلاسيك لبناء الأجسام والرياضات المصاحبة، وذلك بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى للنسخة الثانية من البطولة، التي شهدت رقماً قياسياً بقيمة الجوائز المالية، وبلغت مليوناً ومئتي ألف درهم، وعدداً كبيراً من المشاركين في ست فعاليات رياضية.

وتوج الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وعلي عمر مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، وأنيس بينوس رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، الفائزين، بحضور رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، الدكتور روفائيل سانتوغا، وعدد من القيادات الرياضية.

وحصد كؤوس بطل الأبطال أربعة لاعبين، وهم كل من الإماراتي علي ضاوي في فئة الفيزيك، والعماني زعيم الفزاري في الكلاسيك بناء الأجسام، وسجاد حيدري ((فريق الاتحاد الدولي)) في كلاسيك فيزيك، بينما نال كأس بطل أبطال بناء الأجسام، النيجيري دافيد بوديبي، وتسلم النيجيري مكافأة مالية بلغت 110 آلاف درهم، والتي تعد أعلى جائزة مادية تمنح لبطل الأبطال في العالم، وشهدت البطولة تميزاً للاعبي الإمارات من المواطنين والمقيمين، ومصر وعمان وسوريا، ونخبة من اللاعبين الذين خاضوا المنافسات باسم الاتحاد الدولي لبناء الأجسام.

من جهته، وصف الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، النجاح الذي حققته البطولة بالكبير والمميز، وأنه حقق مكاسب كبيرة في مختلف الجوانب الفنية والإدارية، وأنها حققت لبناء الأجسام الإماراتية الإضافة الكبيرة.

وثمّن الجهود التي بذلتها اللجنة المنظمة للبطولة لاستقطاب عدد كبير من اللاعبين المميزين، ودورها الحيوي بتحفيز اللاعبين الموهوبين على خوض المنافسات، ما جعل بطولة بينوس كلاسيك، إضافة مهمة للبطولات التي تنظم في الإمارات، ومقدماً الشكر إلى مجلس دبي الرياضي، لرعايته البطولة، ولرئيس اللجنة المنظمة، أنيس بينوس، لجهوده الكبيرة في تنظيم المهرجان وإنجاحه.

بدوره، عبّر أنيس بينوس، عن سعادته لما حققته البطولة من نجاح فني وتنظيمي، والسعادة الغامرة التي عاشتها أسرة البطولة، من اللاعبين والمدربين والجمهور والشركات التي قدمت عروضها.