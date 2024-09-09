لا مصادر دخل للعائدين إلى مناطقهم في اليمن

يواجه أكثر من مليون يمني عادوا إلى مناطقهم الأصلية انعداماً لمصادر من أصل مليونين ومئتي ألف شخص غادروا مواقع النزوح في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية.

الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين بينت أن احتياجات كبيرة تواجه النازحين الذين عادوا إلى مناطقهم في 12 محافظة محررة، في طليعتها مصادر الدخل، حيث يعاني نصف العائدين الذين بلغ عددهم مليونين ومئتي ألف شخص من انعدام أي مصدر للدخل إلى جانب الدمار الذي لحق بالمساكن والنقص الشديد في خدمات المياه والتعليم والصحة.

وطبقاً لبيانات الوحدة الحكومية فقد تبين أن 40 ألف منزل دمرت بالكامل في المناطق التي عاد إليها النازحون، في حين دمر 93 ألف منزل جزئياً وهذه المنازل بحاجة إلى الترميم والأثاث ومواد الإيواء، وتتركز هذه الاحتياجات في محافظتي تعز وشبوة. وبشأن خدمات المياه والصرف الصحي، أكدت أن 43.34% من المناطق التي يقطنها العائدون تفتقر إلى مشاريع مياه، و1,122 منطقة تعاني من عدم وجود شبكات صرف صحي، بينما 51.22% من شبكات الصرف الصحي متوقفة.

وفي قطاع الصحة، أوردت إدارة مخيمات النازحين أن 835 منطقة من مناطق العودة تفتقر للمرافق الصحية، و28% من المرافق الموجودة لا تتلقى دعماً، و26% منها مدمرة. كما تحتاج 67% من هذه المرافق إلى مستلزمات طبية، و40% إلى سيارات إسعاف. وكذلك الأمر فيما يخص قطاع الأمن الغذائي، حيث إن 45% من الأسر العائدة تفتقر إلى مصدر دخل ثابت، و86,874 أسرة غير قادرة على استئناف أعمالها السابقة. كما تعتمد 91,307 أسر على الزراعة كمصدر رئيس للعيش.