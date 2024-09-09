غارات إسرائيلية على سوريا تخلف 18 قتيلاً

أعلن الصحة السوري أمس، ارتفاع عدد القتلى الناجم عن القصف الإسرائيلي على سوريا الليلة قبل الماضية إلى 18 قتيلاً، بالإضافة لعشرات المصابين، في أكبر حصيلة في سوريا منذ بدء الحرب في غزة.

ونقلت ((الأسوشييتد برس)) عن ((مراقب)) قوله إن أحد المواقع المستهدفة كان مركزاً للأبحاث يستخدم في تطوير الأسلحة. وذكر مسؤولون سوريون أنه تم استهداف مواقع مدنية، وأشاروا إلى أن كثافة القصف وحصيلة القتلى الناجمة عنه ليل الأحد ((غير معتادة)). وذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية ((سانا)) أن الغارات الإسرائيلية استهدفت العديد من المناطق في وسط البلاد. وأوضح أن الحصيلة ارتفعت إلى 18 قتيلاً، و40 جريحاً.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، من مقره في لندن، إن 25 شخصاً قتلوا من بينهم 5 مدنيين على الأقل، وجنود بالجيش السوري وأعضاء بـ ((حزب الله))، وجماعات مسلحة أخرى. وأضاف أن إحدى الغارات استهدفت مركزاً للأبحاث العلمية في مصياف.

كما أفادت وسائل إعلام محلية بوقوع غارات في محيط مدينة طرطوس الساحلية، وقال المرصد إنها ناتجة عن سقوط صواريخ الدفاع الجوي. وكانت هناك سيارة متفحمة في موقع إحدى الغارات، بينما كان الدخان ما زال يتصاعد من بعض المناطق التي أخمدت فيها الحرائق. وفي القاهرة، حيث استقبل وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبدالعاطي أمس، نظيره السوري فيصل المقداد، صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، السفير أحمد أبو زيد، بأن عبدالعاطي أكد في مستهل اجتماعه مع المقداد، الاهتمام بمواصلة التنسيق والتشاور عبر استمرار الاتصالات المتبادلة واللقاءات المشتركة.

كما أكد عبدالعاطي موقف مصر الداعم للدولة السورية في مواجهة التحديات التي تواجهها، ورفض القاهرة للتدخلات الخارجية في الشؤون السورية، مشدداً على ضرورة احترام سيادة سوريا واستقلال ووحدة أراضيها، مبرزاً أهمية العمل على إيجاد تسوية سياسية للأزمة السورية وفقاً للمرجعيات الدولية في هذا الصدد.