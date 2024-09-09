واشنطن تحث إسرائيل على إتمام تحقيقها في مقتل الناشطة الأمريكية

قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل إن الولايات المتحدة تدرك أن إسرائيل تحقق في ملابسات مقتل المواطنة التركية الأمريكية عائشة نور إزغي إيغي (26 عاماً) في الضفة الغربية المحتلة الأسبوع الماضي، داعياً إياها إلى إتمام تحقيقها في سرعة وعلى نحو سليم.

وقال مسؤولون فلسطينيون وأتراك إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على المرأة التي كانت تشارك في احتجاج ضد التوسع الاستيطاني. وقال باتيل خلال إفادة صحافية ((نتوقع أن تكون هذه العملية شاملة وشفافة)).

التأبين

وشارك مئات من الفلسطينيين في مدينة نابلس في تأبين الناشطة.

وأصيبت عائشة نور إزغي إيغي برصاصة في الرأس خلال مشاركتها في تظاهرة في بيتا قرب نابلس بشمال الضفة الجمعة. واتهمت عائلتها الجيش الإسرائيلي بقتلها ((بطريقة غير قانونية وعنيفة))، وطالبت بإجراء ((تحقيق مستقل)).

مأساوي

ووصفت الولايات المتحدة مصرعها بأنه ((مأساوي))، فيما اتهمت تركيا إسرائيل. وأمس، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستفعل كل ما بوسعها ((لكي لا يمر مقتل عائشة نور إزغي من دون عقاب)). وأضاف أن بلاده ((ستواصل ملاحقة إسرائيل على أعلى المستويات وعبر محكمة العدل الدولية أيضاً))، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن قواته ((ردت بإطلاق النار باتجاه محرض رئيسي على أعمال عنف يرمي الحجارة باتجاه القوات ويشكل تهديداً لها)).

وشارك المئات في نابلس في مراسم تشييع الناشطة، بينهم قادة محليون فلسطينيون. وحمل عناصر من قوات الأمن الفلسطينية جثمان إيغي الذي وضع على نقالة، وقد لفّ بالعلم الفلسطيني، بينما غطت وجهها كوفية سوداء وبيضاء.