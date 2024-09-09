إسرائيل ترفع ميزانية تمويل استمرار الحرب

وافق أعضاء الكنيست الإسرائيلي، أمس، بشكل مبدئي على زيادة إطار ميزانية 2024 للمساعدة في تمويل جنود الاحتياط والنازحين نتيجة الحرب في غزة، وذلك بدعم من الأحزاب الدينية، في وقت أمر الجيش الإسرائيلي بإخلاء بعض المناطق السكنية في شمال غرب غزة.

وقالت وزارة المالية إن التصويت على إضافة 3.4 مليارات شيقل (906 ملايين دولار) إلى ميزانية 2024 جرى بأغلبية 58 صوتاً مقابل 52.

وكانت الأحزاب الدينية هددت بمقاطعة التصويت في ((الكنيست)) بسبب نزاع على تمويل نظامها التعليمي المنفصل. ولا يزال مشروع القانون بحاجة لإقراره في اقتراعين إضافيين قبل أن يصبح قانوناً.

ويمثل الخلاف مع الأحزاب الدينية اختباراً لوحدة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في وقت تواصل إسرائيل حربها في قطاع غزة. ولفت متحدث باسم موشيه جافني، زعيم أحد الأحزاب اليهودية المتزمتة دينياً، إلى أن الحزب قرر التصويت لصالح الميزانية هذه المرة.

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي انتقد المصوتين ضد الميزانية، إن ((التعديلات التي طرأت على الميزانية ستوفر الظروف المطلوبة لمواصلة الحرب ضد من يسعون لإلحاق الأذى بنا)). وأضاف ((سيكون من الجيد أن ينضم أعضاء المعارضة إلى المسؤولية الوطنية ويصوتون لصالح الاستمرار في تمويل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم وجنود الاحتياط - هذه حرب نخوضها جميعاً معاً)).

عمليات إجلاء

في الأثناء، أمر الجيش الإسرائيلي بإخلاء بعض المناطق السكنية في شمال غرب غزة، حيث يقول إن مسلحين فلسطينيين أطلقوا صواريخ على مدينة عسقلان. وصدرت الأوامر أمس، بعد أن أدى هجوم صاروخي إلى إطلاق صفارات الإنذار في عسقلان في اليوم السابق. وقال الجيش إنه اعترض قذيفة وسقطت أخرى في البحر. يشار إلى أن هناك مئات الآلاف من الناس تجدهم مكدسين في مخيمات على طول الساحل مع القليل من الخدمات العامة إن وجدت.