الكرملين لشولتس: لا أساس لمحادثات سلام مع أوكرانيا

صرح الكرملين بأنه، وعلى العكس من المستشار الألماني أولاف شولتس، لا يرى أن هناك حالياً أي أساس لإجراء محادثات سلام مع أوكرانيا التي تعرضت مناطق واسعة منها لقصف روسي جديد بالصواريخ والمسيرات، فيما واصل الجيش الروسي تقدمه في دونيتسك، وسيطر على بلدة جديدة مقترباً من مدينة بوكروفيسك الاستراتيجية.

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس فلاديمير في موسكو أمس: ((فيما يتعلق بالتسوية السلمية للصراع في أوكرانيا، لا تبرز حتى الآن أي ملامح ملموسة))، مشيراً إلى أن بلاده تسمع تصريحات من دول أوروبية مختلفة، ((ولكننا لا نسمع شيئاً من الدولة التي تقود هذه العملية، والتي توجه الغرب الجماعي))، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

يذكر أنه خلال المقابلة الصيفية مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني ((زد دي إف))، قال شولتس المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي الأحد: ((هذه هي اللحظة التي يتعين فيها مناقشة كيفية الخروج من حالة الحرب هذه وصولاً إلى السلام بسرعة أكبر مما يوحي به الانطباع الحالي)).

هجوم جوي

وشنت روسيا مجدداً هجمات جوية، ليل الأحد، على العاصمة الأوكرانية كييف، وكذلك على منشآت الطاقة في العديد من المدن الأخرى. وقالت الإدارة العسكرية للعاصمة كييف، في بيان عبر تطبيق تليغرام، ((كان هذا هو الهجوم الجوي الخامس على كييف منذ أول سبتمبر)). وأضاف إنه تم إسقاط جميع الطائرات المسيرة التي شكلت خطراً على العاصمة. وأعلنت قيادة الدفاع الجوي الأوكرانية أنه تم إطلاق صاروخين وست طائرات مسيرة أمس.

وكانت روسيا شنت هجمات من منطقة كورسك الروسية، وأيضاً من منطقة دونيتسك باستخدام ثلاثة صواريخ وثماني طائرات مسيرة. ولم يصل الصاروخ الثالث إلى هدفه، ويعتقد أن طائرتين مسيرتين تحطمتا.

وأفادت تقارير أوكرانية بمقتل ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الطاقة الأوكرانية إنه تم شن هجمات عنيفة على منشآت الطاقة في مناطق دنيبروبتروفسك ودونيتسك وزابوريجيا وسومي وخاركيف وخيرسون وتشرنيهيف خلال الـ 24 ساعة الماضية.

بلدة جديدة

وأعلن الجيش الروسي سيطرته على بلدة في دونيتسك قريبة من مدينة بوكروفسك الاستراتيجية التي تتقدم قواته باتجاهها بسرعة. وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن قواتها سيطرت على بلدة على مسافة حوالي 20 كيلومتراً من بوكروفسك وأقل من خمسة كيلومترات من مدينة سيليدوفه.

وكان الجيش الروسي أعلن الأحد سيطرته على بلدة أخرى في المنطقة، وهي نوفوروديفكا. ورغم الهجوم الذي باشرته قوات كييف في منطقة كورسك الروسية الحدودية في السادس من أغسطس، تواصل موسكو تقدمها في دونيتسك والتي تشكل مركزاً للمعارك.