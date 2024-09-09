الجيش الإسرائيلي يعلن جهوزيته للحرب على جبهة لبنان

صرح رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي، بأن الجيش الإسرائيلي لديه خطط عملياتية جاهزة للشمال أمام ((حزب الله))، وذلك تعليقاً على استهداف الحزب مدينة نهاريا.

وعقد هاليفي اجتماعاً مع أعضاء هيئة الأركان، حيث قال إن استهداف ((حزب الله)) مبنى سكنياً في نهاريا (أمس) ((حدث خطير)).

والتقى قائد القيادة الوسطى الأمريكية، الجنرال مايكل إريك كوريلا، أمس، كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي، في تل أبيب. واطلع كوريلا خلال اللقاء الذي عقد في مقر القيادة الشمالية الإسرائيلية بمدينة صفد، على خطط إسرائيل تجاه لبنان، مضيفة أن ((قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي التقى هاليفي وكبار مسؤولي الأركان العامة في تل أبيب، لتقييم الوضع العسكري)).

وتناولت زيارة الجنرال إريك كوريلا، ملفات عدة، من بينها الساحة الشمالية، حيث أشارت القناة الإسرائيلية إلى أن ((قائد القيادة المركزية الأمريكية قد اطلع على خطط الجيش الإسرائيلي في لبنان)). في الأثناء، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي أمس، على بلدتي ((كفركلا)) و((حانين)) وعلى طريق عام بلدة ((إبل السقي)) الجنوبية، واستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية محيط ساحة بلدة ((طلوسة)) الجنوبية. وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدات ((شبعا)) و((كفرحمام)) و((الناقورة)) و((كفرشوبا)) و((زبقين)) و((الخيام)) في جنوب لبنان.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن الغارة التي شنتها القوات الإسرائيلية على بلدة ((حانين))، أدت إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح استدعت إدخالهم إلى المستشفى للعلاج. من جانبه، أعلن ((حزب الله)) أن عناصره استهدفوا، انتشاراً لجنود إسرائيليين في محيط موقع ((المطلة)) بالأسلحة الصاروخية. وأعلن في بيانات سابقة أن عناصره استهدفوا موقع ((معيان باروخ))، وثكنة ((شراغا)) شمال عكا بمسيرات انقضاضية.

كما استهدف قيادة اللواء الغربي في جنوب ثكنة ((يعرا))، ومواقع ((المرج)) و((جل العلام)) و((حبوشيت)) و((الرمثا)).