هاريس وترامب في أول مناظرة اليوم

تواجه المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية منافسها الجمهوري دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، في مناظرة تلفزيونية تثير ترقباً هائلاً. وسيكون هذا أول لقاء بين نائبة الرئيس جو بايدن التي دخلت السباق متأخرة والرئيس الجمهوري السابق، في المناظرة التي تنظمها شبكة إيه بي سي التلفزيونية. وقبل المناظرة تفوق المرشح ترامب، على هاريس، بشكل غير متوقع، في واحد من أكبر الاستفتاءات الأمريكية. ووفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز»، يتصدر الاستفتاء الوطني الذي أجرته شركة سيينا، برصيد 48 %، متفوقاً على هاريس التي حققت 47 %، بما وصفته الصحيفة «نهاية شهر العسل» بالنسبة لهاريس التي لاقت تفوقاً في الاستفتاء في الأسابيع التي تلت إعلانها كمرشحة رئيسية للحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية.

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