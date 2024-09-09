الإمارات تتضامن مع فيتنام وتعزي في ضحايا الإعصار

أعربت دولة الإمارات عن خالص تعازيها وتضامنها مع فيتنام الصديقة، في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي تسبب بها الإعصار ياغي، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، وألحق أضراراً جسيمة.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها لجمهورية فيتنام الاشتراكية ولشعبها الصديق، ولأهالي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وبلغ عدد القتلى جراء الإعصار 59 شخصاً، 44 منهم قضوا في انزلاقات تربة وفيضانات مباغتة.

وقالت السلطات أمس، إن 247 شخصاً أصيبوا بجروح. كما أسفر ((ياغي)) وهو الأقوى الذي يضرب شمال فيتنام منذ ثلاثين عاماً، عن انهيار جسور واقتلاع أسقف أبنية وتضرر مصانع بعدما وصل اليابسة السبت مصحوباً برياح زادت سرعتها عن 149 كيلومتراً في الساعة.

وتأثر عمل المصانع في شمال فيتنام الذي يشكل مركز إنتاج رئيسياً لشركات تكنولوجيا عالمية مثل سامسونغ وفوكسكون، بسبب انقطاعات في التيار الكهربائي.

وقال نائب وزير الزراعة والتنمية الريفية نغوين هوانغ هيب في بيان ((الوضع (جراء الفيضانات) خطر جداً. أمرنا بتصريف المياه من الخزانات)).

انهيار جسر

ولا يزال التيار الكهربائي مقطوعاً عن حوالي 1,5 مليون شخص في فيتنام فيما انهار الجسر فوق النهر الأحمر شمالي فيتنام الذي ارتفع منسوبه بشكل كبير في مقاطعة فو تو في شمال البلاد.

وأفادت السلطات الفيتنامية بأن ثلاث شاحنات على الأقل وسيارتين وعدداً من الدراجات النارية سقطت في النهر.

ولحقت أضرار بأكثر من ثلاثة آلاف منزل وغمرت المياه أكثر من 120 ألف هكتار من حقول الأرز ولحق الدمار بأكثر من ألف مزرعة أسماك.

وقالت إدارة النقل التابعة لإقليم فو تو إن جسر فونغ تشاو الواقع في الإقليم على مسافة نحو ساعة إلى شمال غرب هانوي، انهار، وجرفت السيول السيارات. وتواجد الليفتنانت جنرال فام دوك دوين، المفوض السياسي للمنطقة العسكرية في المنطقة والمسؤول عن عمليات البحث والإنقاذ، في موقع الحادث.

وتعرضت الأقاليم الجبلية الواقعة شمالي البلاد لانهيارات أرضية ولا تزال هناك انقطاعات واسعة للتيار الكهربائي في أنحاء البلاد.

وكان ((ياغي)) تسبب بمقتل ما لا يقل عن 24 شخصاً في جنوب الصين وفي الفلبين قبل أن يضرب فيتنام.