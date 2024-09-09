حرب غزة وقضايا المنطقة على طاولة الحوار الخليجي الروسي

ترأس معالي خليفة شاهين المرر، دولة، وفد الإمارات العربية المتحدة المشارك في اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في دورته 161، الذي عقد، أمس، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض، والاجتماعات الوزارية المشتركة التي عقدت على هامش هذه الدورة مع كل من روسيا والهند والبرازيل.

وصدر عن الدورة بيان ختامي تضمن استعراضاً لآخر مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية الإقليمية والعالمية. كما أشار البيان إلى تعزيز الشراكات مع الدول والمجموعات الأخرى، واستمرار الحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والمنظمات الإقليمية والدولية، ونتائج الاجتماعات الوزارية المشتركة مع كل من روسيا الاتحادية وجمهورية الهند وجمهورية البرازيل الاتحادية (كل على حده)، وما جرى خلالها من بحث لأوجه التعاون وتعزيز التنسيق وتبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية في إطار الحوار الاستراتيجي القائم معها.

القضايا الإقليمية

وتناول الاجتماع الوزاري السابع للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا القضايا الإقليمية والدولية، وكانت حرب غزة حاضرة، حيث رأى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف أمس، في المقترحات الأمريكية بشأن الحرب في قطاع غزة، تعني استمرار إراقة الدماء في القطاع.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحافي في الرياض، عقب الاجتماع الوزاري السابع للحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، إن الولايات المتحدة، حظرت المبادرات المتعددة التي قدمتها دول مختلفة إلى مجلس الأمن، بما في ذلك روسيا.

وتابع: ((لقد طرحوا مؤخراً ما يسمى بخطة بايدن ثلاثية المراحل، ودفعوا القرارات ذات الصلة إلى مجلس الأمن، والتي يتم تجاهلها تماماً، وفي المقام الأول من قبل إسرائيل))، مضيفاً ((في كل مرة يحاول الوسطاء الدوليون، ومن بينهم قطر ومصر، عرض حل وسط معقول، تطرح القيادة الإسرائيلية شروطاً إضافية)).

وبين أن روسيا تعمل مع جميع أطراف الصراع – سواء مع الجماعات الفلسطينية أو مع إسرائيل، فضلاً عن القوى الإقليمية الأخرى لحل النزاع بين الأطراف.

دعوة لـ ((بريكس))

وعلى هامش الاجتماع التقى لافروف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وناقش معه الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين، مشيداً في الوقت ذاته بمواقف دول مجلس التعاون الخليجي بشأن الأزمة في أوكرانيا.

كما بحث الأمير محمد بن سلمان ولافروف، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها بما يعزز الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك. وقال لافروف إن موسكو قدمت دعوة للأمير محمد بن سلمان للمشاركة في قمة مجموعة بريكس في أكتوبر المقبل. وأضاف: إن بلاده ترى الاهتمام المتزايد بأنشطة ((بريكس)) التي توسعت من 5 أعضاء إلى 10.