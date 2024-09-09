خلال سنوات 2019 إلى 2023.. 28.17% زيادة حسابات الكهرباء في دبي و28.45%للمياه

ارتفع عدد متعاملي هيئة كهرباء ومياه دبي بنسبة 28.17% لحسابات الكهرباء و28.45% لحسابات المياه خلال آخر 5 سنوات من 2019 - 2023، حيث بلغ عدد حسابات الكهرباء لدى الهيئة مليوناً و173 ألفاً و631 حساباً بنهاية عام 2023 مقارنة بـ915 ألفاً و623 حساباً بنهاية عام 2019، كما بلغ عدد حسابات المياه مليوناً و48 ألفاً و913 حساباً بنهاية عام 2023، مقارنة بـ816 ألفاً و580 حساباً بنهاية عام 2019.

وبلغ إجمالي عدد حسابات الكهرباء والمياه مليونين و222 ألفاً و544 حساباً بنهاية 2023، بزيادة قدرها 28.30%، مقارنة بمليون و732 ألفاً و203 حسابات للكهرباء والمياه في عام 2019.

قدرة إنتاجية

وارتفعت القدرة الإنتاجية للهيئة في عام 2023 إلى 16,270 ميغاوات من الكهرباء و495 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً، مقارنة بــ11.400 ميغاوات من الكهرباء و470 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً في عام 2019.

طلب ذروي

كما بلغ الطلب الذروي على الكهرباء 10408 ميغاوات في عام 2023 بزيادة 22.21% عن عام 2019، حيث كان يبلغ 8516 ميغاوات. كما بلغ الطلب الذروي اليومي على المياه 434 مليون جالون، بزيادة قدرها 14.5% عن عام 2019 حيث كان يبلغ 379 مليون جالون يومياً. وتواصل هيئة كهرباء ومياه دبي تطوير بنية تحتية رائدة للكهرباء والمياه ورفع قدرة شبكات النقل والتوزيع لمواكبة الزيادة في عدد سكان وزوار دبي، وخطط دبي العمرانية والاقتصادية الطموحة من خلال عمليات تخطيط تعتمد على أحدث أدوات استشراف المستقبل.

نموذج عالمي

وأصبحت هيئة كهرباء ومياه دبي نموذجاً يحتذى به على مستوى العالم في كفاءة واعتمادية الطاقة والمياه وتوفير خدماتها وفق أعلى معايير الاعتمادية والكفاءة والجودة، ومواكبة الزيادة في الطلب على الطاقة والمياه، وتواصل الهيئة تنفيذ مشاريع مستدامة تسهم في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وتحقق سعادة المواطنين والمقيمين والزائرين في إمارة دبي، وتعمل هيئة كهرباء ومياه دبي على تنفيذ مشاريع عملاقة في الطاقة النظيفة والمتجددة لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050 لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.