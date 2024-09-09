استراتيجية التغير المناخي بأبوظبي تسهم في تطوير 40 ألف وظيفة

أكدت استراتيجية التغير المناخي في أبوظبي 2023 - 2027، أهمية الجهود الدؤوبة التي تبذلها دولة الإمارات في تعزيـز التبنّـي المحلـي للتقنيـات النظيفـة، التـي مـن المتوقـع أن توفـر المزيـد مـن الفـرص الوظيفية، فضلاً عن ترشـيد النفقـات، وكشفت الاستراتيجية أن أثر تبنّي مسار الريادة المناخية على قطاع التوظيف سيسهم في توفير 280 ألف وظيفة جديدة، فضلاً عن تطوير أكثر من 40 ألف وظيفة قائمة حالياً.

ابتكار

وتعبر استراتيجية التغير المناخي في إمارة أبوظبي 2023 ـ 2027 عن طموح الإمارة في العمل المناخي الفعال على المستويات المختلفة، فهي تضع تعزيز مرونة القطاعات الرئيسية للتكيف مع التغير المناخي في أسس خطط الجهات الحكومية، كما تحدد خطة الإمارة الهادفة إلى خفض كبير في انبعاثات غازات الدفيئة تماشياً مع إعلان الدولة بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وهي تدفع باتجاه الابتكار في مجال التقاط وتخزين الكربون وتحدد الإجراءات الهادفة إلى التنويع الاقتصادي باتجاه قطاعات منخفضة الكربون، ويضم فريق عمل التغير المناخي في أبوظبي 26 جهة، ويشمل نطاق الاستراتيجية ثلاثة محاور رئيسة، هي التكيف مع التغير المناخي عبر تعزيز مرونة القطاعات الرئيسة الأربعة المتمثلة في الطاقة والصحة والبنية التحتية والبيئة، في التكيف مع المخاطر المتوقعة للتغير المناخي، والتخفيف من التغير المناخي من خلال الحد من الانبعاثات في القطاعات الرئيسة، وامتصاص الكربون وتخزينه، إضافة إلى التنويع الاقتصادي من خلال حلول مبتكرة ومنخفضة الكربون، عن طريق تحفيز القطاعات المختلفة للتوجه نحو التنويع الاقتصادي، بابتكار حلول منخفضة الكربون، وتحديد الفرص المتاحة في هذا المجال.

تعزيز

وحددت الاستراتيجية المساعي المستدامة لكي تصبح إمارة أبوظبي الأكثر مرونة على مستوى العالم في التكيف مع التغير المناخي من خلال استثمار موارد كبيرة في تقنيات ذات أهمية مثل الحوسبة الكمية لتعزيز المرونة المناخية، وتعزيز دور أبوظبي في طليعة الابتكار التكنولوجي، مما يدفع بالعمل المناخي بشكل كبير ويدمج التقنيات عبر أنظمة الإنتاج، وتعزيز الاستثمارات الكبيرة في التكنولوجيا واجتذاب رؤوس الأموال.

وأظهرت أحدث مؤشرات مرصد سوق العمل الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن حصة الوظائف الخضراء في الدولة بلغت 11.69 % من إجمالي وظائف سوق العمل الإماراتي خلال العام 2023، وهو ما يشير إلى أن الإمارات تواصل ترسيخ منهجيتها الشاملة في توفير الوظائف الخضراء على جميع المستويات وفي القطاعات كافة، وبما يعزز جهودها الحثيثة للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر وبناء مستقبل مستدام لأجيالها.