88 % من المخالفين المستفيدين من المهلة عدلوا أوضاعهم للبقاء بالدولة

أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ارتفاع مستوى التفاعل والإقبال من قبل المقيمين المخالفين لتوفيق أوضاعهم خلال الأسبوع الأول من مبادرة مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لقانون الإقامة وشؤون الأجانب التي تم تدشينها في الأول من سبتمبر الحالي وتستمر لمدة شهرين.

وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، إن 88% من المخالفين ممن تقدموا بطلبات تعديل أوضاعهم خلال الأسبوع الأول من المهلة استمروا في البقاء والعمل في الدولة، بينما بلغت نسبة المخالفين الذين تقدموا بطلبات تعديل أوضاعهم بمغادرة الدولة 12%، في مؤشر يؤكد جاذبية دولة الإمارات كوجهة للعيش والعمل، فضلاً عن أهمية المبادرة في مساعدة المستفيدين على تغيير مسارهم وتعديل أوضاعهم مع البقاء في الدولة.

وأعلن اللواء الخييلي عن أن خطة الهيئة خلال الأسبوع الثاني من المبادرة تتضمن استمرار التواجد الميداني لقيادات الهيئة والشركاء في مراكز الخدمة على مستوى الدولة لضمان سير الأعمال ضمن الإطار المستهدف والمخطط وتلبية الاحتياجات اللازمة لتنفيذ متطلبات المهلة ومواجهة أية تحديات طارئة وحلها عن طريق التواصل المباشر مع الأطراف المعنية من الشركاء، بما يؤدي إلى إسعاد المخالفين وتحقيق الأهداف المرجوة.

مستوى الإقبال

وقال إن الأسبوع الأول من المهلة شهد قصص نجاح مبهرة لمخالفين تمكنوا من تصحيح أوضاعهم والحصول على فرصة المغادرة بأمان أو توفير فرصة عمل جديدة والبقاء في الدولة، ومن ثم لم الشمل مع أسرهم والاجتماع بهم بعد غياب لسنوات طويلة، إضافة إلى الاستقرار والعمل والعيش في إطار من احترام القانون، مما يؤكد مدى أهمية الجانب الإنساني والاجتماعي والقانوني لهذه المبادرة المهمة.

إجراءات سهلة

وأوضح اللواء سهيل الخييلي أن فرق العمل المعنية في الهيئة ولدى الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والخاصة قامت بدور وطني مخلص وبنّاء خلال الأسبوع الأول للمهلة من أجل تقديم كافة الخدمات وفق إجراءات سهلة ومرنة والإجابة عن كافة التساؤلات المطروحة من المخالفين الراغبين في تسوية أوضاعهم، إضافة إلى ابتكار الحلول الإبداعية لمواجهة التحديات الطارئة.

وحث مدير عام الهيئة الشركات ومؤسسات القطاع الخاص على تقديم الدعم للمخالفين من أجل تمكينهم من تسوية أوضاعهم عبر توفير فرص عمل لهم أسوة بالشركات التي بادرت بذلك خلال الأسبوع الأول من المبادرة.

من جانبه، أكد اللواء سلطان يوسف النعيمي مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بالهيئة، أن أبرز مزايا مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تتمثل في السماح للمخالفين الراغبين في تسوية أوضاعهم بمغادرة الدولة دون إدراج أية قيود إدارية تحول دون عودتهم إلى الدولة والعمل والعيش فيها في إطار من القانون ودون الحصول على ختم حرمان من الدخول، في مبادرة تعكس الوجه الحضاري والإنساني لدولة الإمارات وتؤكد حرصها على احترام حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن الهيئة ترصد جميع الممارسات والمؤشرات الخاصة بتنفيذ مهلة تصحيح الأوضاع، وأنها على اطلاع ببعض الممارسات غير الصحيحة لبعض مكاتب الطباعة التي تم رصدها من خلال الشكاوى الواردة إلى مركز الاتصال بالهيئة ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وسوف تتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة حيالها حماية للمخالفين وحرصاً على احترام القوانين واللوائح المعمول بها.

استفسارات

وقال إن مركز الاتصال بالهيئة على استعداد تام لتلقي أية استفسارات أو شكاوى تخص المهلة من قبل المخالفين والرد عليها، وذلك عبر الرقم: 600522222، مشيراً إلى أن عدد المكالمات التي وردت لمركز الاتصال بالهيئة خلال الأسبوع الأول من المهلة بلغ أكثر من 2500 مكالمة للاستفسار عن الإجراءات ومراكز الخدمة ومتطلبات تصحيح الأوضاع والخدمات المقدمة.

ولفت اللواء سلطان يوسف النعيمي إلى أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ تقدم للمخالفين 6 خدمات رئيسة خلال المهلة، وهي إصدار تصريح المغادرة، وتجديد الإقامة، وإصدار الإقامة للأجنبي المولود في الدولة، وإصدار تأشيرة جديدة للعمل أو الإقامة، وتعديل الأوضاع على تأشيرة صالحة، وإصدار إقامة لمخالفي تأشيرات العمل والإقامة، موضحاً أنه يمكن للمخالفين التقديم على هذه الخدمات من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للهيئة واختيار الخدمة المطلوبة واتباع الخطوات المقررة وإنجاز الخدمة دون دفع أية غرامات.

خدمة التبصيم

وأضاف اعتمدت الهيئة 10 مراكز على مستوى الدولة لتسجيل البصمة البيومترية للمخالفين الذين لا تتوفر لهم بصمة مسبقاً ممن هم فوق 15 عاماً، وذلك بهدف تسهيل حصول المخالفين على خدمة التبصيم في أي مكان في الدولة وفقاً لجهة إصدار التأشيرة أو الإقامة السابقة.

وأوضح مدير عام الإقامة شؤون الأجانب بالهيئة أن عدد ساعات العمل في مراكز الخدمة خلال الأسبوع الأول من المهلة بلغ 78 ساعة بمعدل 13 ساعة يومياً على مدى 6 أيام عمل، بينما يتم التقديم على الخدمة إلكترونياً على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للهيئة، مشيراً إلى أن موظفي المراكز المعتمدة يقدمون الخدمات للمخالفين بـ8 لغات لضمان سهولة التعامل مع المخالفين وتلبية احتياجاتهم والرد على استفساراتهم وتحقيق التواصل الفعال معهم وإرشادهم إلى الخطوات اللازمة بوضوح وشفافية.

فرق العمل

وفي السياق، أوضحت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أنها تلقت 19 ألفاً و784 طلب تعديل وضع ومغادرة الدولة في الأسبوع الأول من حملة ((إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات)) التي أطلقتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لتسوية أوضاع المخالفين، مشيرة إلى أن 98.96% من الطلبات تمت معالجتها خلال 48 ساعة فقط من تقديم الطلب، وهو ما يعكس كفاءة فرق العمل والخدمات الرقمية المستخدمة.

منصات رقمية

وأشارت إلى أن 90% من الطلبات تم تقديمها عبر المنصات الرقمية ومراكز آمر النموذجية بواقع 17 ألفاً و391 طلباً، وبلغ عدد الطلبات التي استقبلها مركز تسوية أوضاع المخالفين بالعوير قرابة 2393 طلباً تشكل قرابة 10% من إجمالي الطلبات في إمارة دبي.

وخصصت إقامة دبي 87 مركزاً لتسوية أوضاع المخالفين منها مراكز آمر النموذجية البالغ عددها 86 مركزاً والمنتشرة في أنحاء إمارة دبي، إضافة إلى مركز تسوية أوضاع المخالفين بالعوير الذي يضم قسماً خاصاً للرجال وآخر للنساء وأكثر من 60 منصة خدمة لاستقبال المراجعين وتسريع معالجة الطلبات، كما خصصت الإقامة بالتعاون مع مجموعة من القنصليات الأجنبية في دبي فرق عمل مشتركة للتواصل مع الجاليات المختلفة وتقديم المساعدة على تسوية أوضاع المقيمين من جنسيات مختلفة، حيث ساهمت العديد من القنصليات في دعم المبادرة الإنسانية من خلال تنظيمها جلسات توعوية وتقديم إرشادات بلغات متعددة لمساعدة الأفراد على فهم الإجراءات والاستفادة من المبادرة.

الأمان المجتمعي

وفي هذا السياق، قال اللواء صلاح القمزي، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب في دبي إن النتائج الملموسة التي تم تحقيقها في معالجة وتسوية أوضاع المقيمين والزائرين الذين انتهت صلاحية تأشيراتهم أو تجاوزوا مدة إقامتهم في الأسبوع الأول تعكس الدور الإنساني لدولة الإمارات وحرصها على تعزيز الأمان المجتمعي وتحسين جودة الحياة.

وأوضح أن إقامة دبي تواصل جهودها لتقديم أفضل الخدمات للمقيمين في دبي، بالتعاون مع الشركاء في القطاع الحكومي والخاص والقنصليات لضمان تحقيق الاستفادة من المبادرة من قبل جميع الفئات المستهدفة في الوقت المحدد.