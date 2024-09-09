«مترو دبي».. 15عاماً من النقل الآمن والتجارب الناجحة

احتفلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أمس، بمرور 15 عاماً على إطلاق أحد أهم الإمارة ودولة الإمارات، وهو مترو دبي، أطول خط مترو بدون سائق في العالم، وتمتد أطوال مساراته حالياً قرابة 90 كم.

ويعد مترو دبي، أحد أيقونات هذه المدينة العالمية، النابضة بحراك يومي حيوي من رواد وسائل النقل الجماعي، ومنها المترو، قد 2.4 مليار راكب عبر الأعوام الخمسة عشر من عمره المديد، ومن خلال محطاته الـ 53.

ويطل مترو دبي على سكان وزوار هذه المدينة النابضة بالحياة كل صباح، بعرباته الأنيقة التي تتهادى على مساراتها الآمنة، عبر خطيها الأحمر والأخضر، وهي تنقل أعداداً غفيرة من الركاب المتجهين إلى مقارّ أعمالهم ووجهاتهم المختلفة في الإمارة.

وطوال هذه المدة، وركاب مترو دبي شركاء لهيئة الطرق والمواصلات في هذه التجربة الناجحة، التي أصبحت تجربة حياة مثيرة للاهتمام، بفضل ما تتمتع به هذه الخدمة من تطوّر وراحة وأمان وسلاسة.

كما يُسهم المترو في تعزيز المكانة العالمية لإمارة دبي في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية والسياحية والخدمية، وغيرها من المجالات الحيوية الأخرى.

وشهد المقر الرئيس للهيئة، انطلاق فعاليات هذه المناسبة السعيدة، التي افتتحها معالي مطر الطاير المدير العام، رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، وحضره المديرون التنفيذيون لمؤسسات وقطاعات الهيئة، ومديرو الإدارات وموظفو الهيئة، بالإضافة إلى حضور عددٍ من شركاء الهيئة، ورعاة الاحتفال بهذه المناسبة، التي تضمنت فعاليات وأنشطة ترويجية وترفيهية متنوعة في إمارة دبي، مدينة الابتكار والإبداع والسعادة.

طوابع بريد

وجرى إطلاق مجموعة من الطوابع البريدية التذكارية، كإصدارٍ خاصٍ من سفن إكس «مجموعة بريد الإمارات سابقاً»، بمناسبة الذكرى السنوية الـ 15 لمترو دبي، تقديراً لأحد أبرز معالم إمارة دبي، الذي أحدث نقلة نوعية في قطاع النقل، وساهم بتسهيل نقل مئات الآلاف من الركاب يومياً.

وقد انضم إلى الهيئة للاحتفال بهذه المناسبة، رعاة وشركاء للهيئة، أبرزهم شركة كيوليس – ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، الشركة المسؤولة عن تشغيل مترو وترام دبي، كشريكٍ استراتيجي، هذا بالإضافة إلى شركة «LEGO Middle East»، و«LEGOLAND Dubai»، وشركة «IGLOO»، والجابر جاليري، وبريد الإمارات كشركاء للحملة «Campaign Partners».

تزيين العربات

واستمتع سكان وزوار إمارة دبي بمشاهدة عدد من عربات مترو دبي، وهي تكتسي من الخارج ومن الداخل بحلّة من ألوان وشعار شركة LEGO Middle East، أحد شركاء هذه الحملة، وستكتسي بهذه الحلّة كذلك محطة مول الإمارات، ابتهاجاً بهذه المناسبة.

إصدارٌ خاص

وطرحت الهيئة إصداراً خاصاً لبطاقة نول، تحمل شعار الحملة، مع تصميم حصري على البطاقة لشركة «LEGO Middle East»، أحد رعاة وشركاء الحملة، حيث تعتبر بطاقة نول التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، عنصراً مهماً في منظومة المواصلات العامة في الإمارة، ومنها مترو دبي.

احتفال

وشاركت مطارات دبي في إبراز هذه المناسبة، وذلك بختم سمة الدخول للقادمين عبر منافذها، بعبارة الاحتفال بالذكرى الـ 15 لانطلاق المترو، أي أن القادمين إلى الإمارة من الخارج، سَتُختَمُ جوازات سفرهم بعلامة الاحتفال بهذه المناسبة.

وساهمت شركة «IGLOO»، بطرح مثلجات «آيس كريم» في السوق، بهذه المناسبة، تحتوي على هدايا عبارة عن 5 آلاف بطاقة من بطاقات نول ترحال «Terhaal»، قيمة التخفيضات فيها، تبلغ آلاف الدراهم، وسيحظى كل شخص يشتري هذه المثلجات، بفرصة الفوز من خلال مسح رمز التعريف أو الكود الموجود على أعواد الآيس الكريم. وسيكون عدد الفائزين 5 آلاف شخص من الحاصلين على رمز التعريف الشخصي أو الكود.

مواليد مترو دبي

وتستضيف «LEGOLAND Dubai»، الاحتفال بمواليد المترو بتاريخ 21 سبتمبر 2024، وسيكون التسجيل مفتوحاً لجميع الأطفال المولودين بتاريخ 9/9 منذ عام 2009 حتى عام 2023، على أن يتولى أولياء الأمور، الراغبين بالمشاركة، تسجيل أبنائهم من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة «».

منتجات حصرية

وقدم الجابر غاليري، بهذه المناسبة، منتجات حصرية أنيقة لعشّاق التألّق، بمظهر أنيق أثناء التنقّل بمترو دبي، ليس الملابس فقط، وإنّما مجموعة من المقتنيات التي تحتفي بالمترو، مثل القمصان والقبعات وحقائب اليد وزجاجات الماء، وأفضل ما في الأمر، أن بإمكان الجمهور الحصول عليها مباشرة من أكشاك الجابر في محطات المترو. زوروا أكشاك الجابر ومحطات المترو وشاركونا الاحتفال.

ألحان الفرح

ولإدخال البهجة والفرح إلى قلوب الناس، سيستمتع الجمهور بمشاهدة عروض موسيقية متنوعة في محطات مترو دبي، من تاريخ 21 إلى 27 سبتمبر المقبل، حيث سيكون رواد محطات المترو على موعد مع مقطوعات موسيقية حية، يقدمها فنانون إماراتيون وعالميون، ضمن النسخة الرابعة من مهرجان مترو دبي للموسيقى، الذي تنظمه «براند دبي» الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، حيث يحظى المهرجان سنوياً بإقبال واسع من قبل سكان وزوار دبي.

مميزات

ومن أهم مميزات مترو دبي، تكامله مع وسائل النقل العامة الأخرى، بما في ذلك الحافلات، الترام، والنقل البحري، من خلال محطات تبادل ذات موقع استراتيجي. ويساعد هذا التكامل على توفير تجربة تنقّل سلسة عبر المدينة.

كما يشتهر نظام المترو بحرصه على راحة وسلامة الركاب، حيث يحتوي على أكثر من 3000 كاميرا، تعمل بتقنية الدوائر التلفزيونية المغلقة، مع خدمات أمنية مخصصة للمترو، واتصال مستمر بشبكة الواي فاي.

وتتضمن القطارات أنواعاً مختلفة من المقصورات، فهناك منطقة الدرجة الذهبية، التي توفر مقاعد فاخرة وإطلالات بانورامية، بالإضافة إلى مقصورات مخصصة للسيدات والأطفال.

وجهزت المحطات بمسارات إرشادية لمسية «tactiles»، مع وصول مخصص لذوي الهمم، وشاشات معلومات، لضمان الوصول لجميع المستخدمين.

وتُعد الاستدامة البيئية جانباً أساسياً من عمليات المترو، حيث صُمِّمَ النظام لتقليل الازدحام المروري وانبعاثات الكربون.

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