خالد بن محمد ومودي يبحثان العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والهند

بحث سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ودروبادي مورمو، رئيسة جمهورية الهند الصديقة، علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند.

جاء ذلك خلال استقبال دروبادي مورمو سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد والوفد المرافق في قصر الرئاسة ((راشرابتي بهافان)) في العاصمة نيودلهي.

كما أجرى سموه محادثات رسمية مع ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي، حول العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسُبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة، جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء الهندي لسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، والوفد المرافق في قصر حيدر أباد في نيودلهي.

وتفصيلاً.. رحبت رئيسة جمهورية الهند بزيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد والوفد المرافق إلى الهند معربة عن سعادتها بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين.

ونقل سمو ولي عهد أبوظبي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ((حفظه الله)) وتمنياته لها موفور الصحة والسعادة وللهند وشعبها الصديق مزيداً من التقدم والازدهار، من جانبها حملت رئيسة الهند سمو ولي عهد أبوظبي نقل تحياتها لصاحب السمو رئيس الدولة وتمنياتها لدولة الإمارات دوام الرفعة والتطور. وأكّد سموّه أن العلاقات الإماراتية - الهندية تحظى باهتمام كبير من قيادة البلدين الصديقين لمواصلة تعزيز روابط التعاون على المستويات كافة بما يخدم عجلة التنمية المستدامة في البلدين نحو آفاق أوسع من التقدم والازدهار.

وأشار سموّه إلى أن هذا اللقاء يعكس حرص قيادة البلدين الصديقين على تعزيز التعاون والتنسيق، وبشكل خاص في المجالات التجارية والاستثمارية والبحث في فرص إضافية لتطوير التعاون وفتح آفاق جديدة للنمو المستدام.وفي ختام هذا اللقاء، دوّن سموّه كلمة في سجل كبار الزوار في قصر الرئاسة ((راشرابتي بهافان))، أعرب فيها سموّه عن عمق ومتانة العلاقات التاريخية وأواصر الصداقة التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند الصديقة.

وتم خلال لقاء سموه ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي، بحث مجمل العلاقات الثنائية في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وسُبل تطويرها والارتقاء بها في ضوء ما تشهده من تقدم مستمر ضمن مختلف مسارات التعاون في سبيل مصالح البلدين والشعبين الصديقين. ونقل سموه خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته له الصحة والسعادة ولجمهورية الهند وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، رحب ناريندرا مودي بزيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إلى الهند، وتمنياته لهذه الزيارة النجاح والتوفيق، وحمله تحياته لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، متمنياً لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من الرفعة والتطور، كما أشاد بقيادة صاحب السمو رئيس الدولة الحكيمة والتطور الذي تشهده العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات. وجرى خلال اللقاء استعراض روابط الصداقة التاريخية والتعاون في المجالات كافة، ورؤية البلدين حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتم خلال اللقاء الإعلان عن عدد من الاتفاقيات الاستراتيجية ضمن إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين. وتشمل الاتفاقيات والشراكات التي تم توقيعها مختلف المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك في القطاعين العام والخاص، بما يضمن مواصلة تحقيق أهداف وتوجهات التعاون الاقتصادي الشامل بين البلدين الصديقين.

وفي هذا الصدد، وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية ((أدنوك)) اتفاقية مدتها 15 سنة لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع ((مؤسسة النفط الهندية المحدودة)). كما وقعت ((أدنوك)) اتفاقية مع شركة ((الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الهندية المحدودة)).

كما وقّعت ((القابضة)) (ADQ)، شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعات الغذائية في الهند. وأبرمت ((مؤسسة الإمارات للطاقة النووية)) اتفاقية شراكة استراتيجية مع ((شركة الطاقة النووية الهندية)) لدعم جهود تبادل الخبرات والمعارف في جميع مجالات تطوير حلول الطاقة النووية.

زيارة

وزار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ضريح الزعيم الهندي الراحل المهاتما غاندي في منطقة راج غات في العاصمة الهندية نيودلهي.

وخلال الزيارة، وقف سموه دقيقة صمت، ووضع إكليلاً من الزهور على ضريح المهاتما غاندي، تقديراً لإنجازاته وقيمه التي أرست دعائم بناء مسيرة التنمية في جمهورية الهند بعد استقلالها.

وتوجّه سموه إلى ساحة الحديقة، حيث قام بسقي شجرتي الصداقة، الأولى التي غرسها الوالد المؤسّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في عام 1975، والثانية التي غرسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في عام 2016، خلال زيارتيهما جمهورية الهند الصديقة.

كما قام سموه بغرس شجرة الصداقة في ساحة نصب ((راج غات)) التذكاري، تعبيراً عن عمق واستمرارية علاقات الصداقة التاريخية الوثيقة بين البلدين.

وأعرب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عن سعادته بالمستوى المتقدم لعلاقات الصداقة الراسخة بين البلدين، مؤكداً سموه أن الجهود التي يبذلها البلدان لتعزيز العلاقات الثنائية ستسهم في مواصلة تحقيق النمو والازدهار بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين.

وفي ختام الزيارة، دوّن سموه كلمة في سجل كبار الزوار، جاء في نصها: ((ستبقى ذكرى المهاتما غاندي خالدة في قلوب أبناء وطنه وشعوب العالم بتضحياته التي أرست قيم المحبة والسلام، وهي القيم النبيلة والمبادئ السامية نفسها التي جسّدها الوالد المؤسّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، بعطائه ونهجه الإنساني)).

ملتقى

من جهة أخرى، ينطلق اليوم ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي في مومباي، بمشاركة مئات من كبار المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص وممثلي كبرى الشركات ومجتمع الأعمال في الجانبين، لبحث سبل تحقيق الاستفادة الكاملة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة عبر تأسيس المزيد من الشراكات بين مجتمعي الأعمال في القطاعات ذات الأولوية.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي يمثل منصة مهمة لقادة مجتمع الأعمال في الجانبين للالتقاء والتشاور واستكشاف الفرص لتحقيق المصالح المتبادلة، وتطوير شراكات تدعم أهداف النمو والتنويع الاقتصادي.

وأضاف معاليه أن التجارة البينية غير النفطية واصلت نموها مسجلةً 28.2 مليار دولار خلال النصف الأول من 2024، بزيادة 9.8 % عن الفترة نفسها من عام 2023، وذلك رغم تباطؤ نمو حركة التجارة حول العالم خلال الفترة ذاتها.