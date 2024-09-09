منصور بن زايد: سيادة القانون مبدأ أساسي في الإمارات

(MENAFN
- Al-Bayan)
أدى اليمين القانونية أمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي.. 7 قضاة وأعضاء نيابة عامة جدد إيذاناً ببدء مهام عملهم في السلطة القضائية في إمارة أبوظبي.
وأعرب سموه - خلال مراسم أداء اليمين التي جرت في قصر الوطن في أبوظبي - عن تمنياته بالتوفيق لأعضاء السلطة القضائية الجدد في أداء مهامهم.. مؤكداً أن سيادة القانون مبدأ أساسي في دولة الإمارات وأحد الأركان الرئيسة التي قامت عليها الدولة منذ تأسيسها.
وأكد سموه حرص الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ((حفظه الله)) على التطوير المستمر للقطاع القضائي والخدمات التي يقدمها وخاصة ما يتعلق بالاستفادة من وسائل التكنولوجيا الحديثة وتوفير كل ما من شأنه تسهيل إجراءات التقاضي بما يعزز مفهوم العدالة.
من جانبهم أعرب أعضاء السلك القضائي الجدد عن فخرهم واعتزازهم بالانضمام إلى السلطة القضائية في أبوظبي ليؤدوا رسالتهم في خدمة العدالة وحفظ الحقوق.
حضر مراسم أداء اليمين كل من المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي والمستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي والمستشار علي الشاعر الظاهري مدير إدارة التفتيش القضائي.
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