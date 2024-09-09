سعود بن صقر يبحث وتشو زويي علاقات الإمارات والصين

التقى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أول من أمس، في مدينة شيامن، تشو زويي، سكرتير الحزب الشيوعي في مقاطعة فوجيان، وذلك في إطار زيارة سموه إلى جمهورية الصين الشعبية.

ورحب تشو زويي، بصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، في جمهورية الصين الشعبية، مؤكداً أن زيارة سموه لبلاده، تعكس عمق العلاقات المتميزة التي تجمع قيادة البلدين وشعبيهما الصديقين في شتى المجالات.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة التي تربط دولة الإمارات، بجمهورية الصين الشعبية، ومسارات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين على مختلف الصعد الاقتصادية والاستثمارية والثقافية والتنموية، وسبل تعزيزها نحو آفاق أرحب من الازدهار والتنمية للبلدين والشعبين الصديقين. واستعرض سموه مع تشو زويي، احتفاء البلدين هذا العام، بمرور 40 عاماً على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات والصين، وما شهدته من مستويات متقدمة من التقدم والنماء والرخاء.

وحضر سموه والوفد المرافق، مأدبة العشاء التي أقامها سعادة تشو زويي، تكريماً للزيارة التي يقوم بها سموه إلى جمهورية الصين الشعبية، كما حضر اللقاء والمأدبة عدد من رؤساء الجهات الحكومية في رأس الخيمة المشاركة في الدورة الـ 24 من معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة، وكبار المسؤولين الحكوميين في مدينة شيامن بمقاطعة فوجيان، الواقعة جنوب شرق جمهورية الصين الشعبية.