حاكم الشارقة يتفقد مشروع مسار السكني

زار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، مشروع مسار الذي تطوره شركة ((أراد)) للتطوير العقاري على مساحة 19 مليون قدم مربعة، وتبلغ تكلفته الإجمالية 9.5 مليارات درهم.

وكان في استقبال سموه عند وصوله سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس إدارة ((أراد))، والأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، نائب رئيس مجلس إدارة ((أراد))، وعدد من مسؤولي الشركة.

وتجول صاحب السمو حاكم الشارقة فور وصوله في أرجاء مشروع مسار الذي سيضم 3000 وحدة سكنية، مطلعاً على ما يضمه من خدمات ومرافق ومزايا تخدم كافة القاطنين ضمن المشروع.

واطلع سموه على نموذج لإحدى الوحدات السكنية المنفذة ضمن مشروع مسار متجولاً بين مرافقها وغرفها.

بعد ذلك اتجه صاحب السمو حاكم الشارقة إلى مركز استكشاف مسار الذي يعد منصة تمتاز بالمساحات المفتوحة ووفرة الإضاءة الطبيعية.

واطلع سموه على مخطط المشروع ونسب الإنجاز، حيث من المقرر اكتمال المرحلة الثانية والثالثة خلال الستة أشهر المقبلة ليصل عدد الوحدات السكنية المنجزة 1400، وسيتم إنجاز الثلاث مراحل المتبقية التي ستضم 1600 وحدة نهاية 2026.

افتتاح

كما افتتح صاحب السمو حاكم الشارقة، أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، مدرسة فيكتوريا الدولية الواقعة في منطقة التلال.

وزار سموه قاعة المسرح مطلعاً على محتوياته ومرافقه المزودة بأحدث الأجهزة والتقنيات التي تساعد المدرسة على تنظيم الفعاليات والأحداث التعليمية والترفيهية المتنوعة.

ووقع صاحب السمو حاكم الشارقة مذكرة تفاهم بين إمارة الشارقة وولاية فيكتوريا الأسترالية التي مثلها رضوان جدوت، سفير كومنولث أستراليا لدى الدولة، والتي تنص على استمرار التعاون وتوفير المناهج الدراسية.