محمد بن زايد يبحث ورئيس غينيا بيساو علاقات التعاون

(MENAFN
- Al-Bayan)
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي، في زيارة خاصة للدولة.
من جهة ثانية بحث صاحب السمو رئيس الدولة، في أبوظبي أمس، مع عمر سيسوكو إمبالو، رئيس غينيا بيساو، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة مختلف أوجه التعاون التي تخدم أولويات التنمية والتطور في البلدين.
وأكد الجانبان حرصهما المتبادل على تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات وغينيا بيساو، وتوسيع آفاقها بما يعود بالخير على البلدين وشعبيهما. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.
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