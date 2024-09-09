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محمد بن زايد يبحث ورئيس غينيا بيساو علاقات التعاون

9/9/2024 7:14:41 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي، في زيارة خاصة للدولة.

من جهة ثانية بحث صاحب السمو رئيس الدولة، في أبوظبي أمس، مع عمر سيسوكو إمبالو، رئيس غينيا بيساو، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة مختلف أوجه التعاون التي تخدم أولويات التنمية والتطور في البلدين.

وأكد الجانبان حرصهما المتبادل على تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات وغينيا بيساو، وتوسيع آفاقها بما يعود بالخير على البلدين وشعبيهما. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:

رئيس الدولة ورئيس غينيا بيساو يبحثان علاقات التعاون بين البلدين استقبله رئيس الدولة..ملك البحرين يصل إلى أبوظبي في زيارة خاصة

MENAFN09092024000110011019ID1108654546

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