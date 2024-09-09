العيار الثقيل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) }





} وجعلتها‭ ‬عشوائية‭ ‬المجموعات،‭ ‬وبحسب‭ ‬الأهم‭ ‬والاقوى؛‭ ‬وان‭ ‬كان‭ ‬كل‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬المنتخبات‭ ‬يعُد‭ ‬مباراته‭ ‬هي‭ ‬الاهم؛‭ ‬لأن‭ ‬فوزه‭ ‬إما‭ ‬سيقطع‭ ‬به‭ ‬شوطا‭ ‬جيدا‭ ‬في‭ ‬المنافسة،‭ ‬او‭ ‬يُعيد‭ ‬التوازن‭ ‬إلى‭ ‬المجموعة،‭ ‬ولذا‭ ‬ليس‭ ‬هُناك‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬سهلة؛‭ ‬لأن‭ ‬الخسارة‭ ‬للبعض‭ ‬او‭ ‬التعادل‭ ‬يجعلهم‭ ‬تحت‭ ‬ضغوط‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الجولات‭ ‬المقبلة؛‭ ‬فتكرار‭ ‬الانتصار‭ ‬سيُريحه‭ ‬في‭ ‬الاتبايات‭.‬





} وبرأيي‭ ‬ان‭ ‬جدول‭ ‬المباريات‭ ‬أُحسن‭ ‬توزيعه؛‭ ‬ذهابا‭ ‬وايابا‭ ‬وهذا‭ ‬يجعل‭ ‬فرص‭ ‬التعويض‭ ‬مُمكنة،‭ ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬التكهنات‭ ‬تتسم‭ ‬بالصعوبة،‭ ‬والاقوياء‭ ‬يخشون‭ ‬المفاجآت؛‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬حال‭ ‬تعادل‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬في‭ ‬عقر‭ ‬داره‭ ‬سلبا‭ ‬مع‭ ‬الفدائي‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬ووقوع‭ ‬الاردن‭ ‬بطل‭ ‬آسيا‭ ‬متعادلا‭ ‬في‭ ‬أرضه‭ ‬مع‭ ‬الكويت‭ ‬المترشح‭ ‬بصعوبة‭ ‬للدور‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭.‬





} لذا‭ ‬فإن‭ ‬المحللين‭ ‬الواقعيين‭ ‬سيضربون‭ ‬اليوم‭ (‬بريك‭) ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يطلقوا‭ ‬لتوقعاتهم‭ (‬العنان‭) ‬في‭ ‬ترشيح‭ ‬فوز‭ ‬هذا‭ ‬او‭ ‬خسارة‭ ‬ذاك؛‭ ‬وحتّى‭ ‬لنا‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ (‬الساموراي‭ ‬الازرق‭) ‬سنكون‭ ‬متحفظين؛‭ ‬لأن‭ ‬الخصم‭ ‬قوي‭ ‬وعنيد؛‭ ‬وليس‭ ‬كما‭ ‬يتعجّل‭ ‬البعض‭ ‬القول‭ ‬بأن‭ ‬فوزه‭ (‬الكاسح‭) ‬على‭ ‬الصين‭ ‬غير‭ ‬متوقع‭ ‬بالنتيجة‭ ‬إياها؛‭ ‬فهو‭ ‬الأفضل‭ (‬تصنيفا‭) ‬وفنيّا‭!‬





} هناك‭ ‬شقان‭ ‬لمواجهة‭ (‬الاحمر‭) ‬مع‭ (‬الساموراي‭ ‬الأزرق‭)‬،‭ ‬الشق‭ ‬الأول‭ (‬فني‭) ‬ويتكفل‭ ‬به‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬بقيادة‭ (‬دراغان‭)‬،‭ ‬وآخر‭ ‬إداري‭ ‬نفسي‭ ‬وهو‭ ‬بيد‭ ‬الجهاز‭ ‬الاداري‭ ‬سواء‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬وإدارته‭ ‬أو‭ ‬المسؤولين‭ ‬الآخرين‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المسؤولة‭ ‬الذين‭ ‬اعتادوا‭ ‬دعم‭ ‬الفريق،‭ ‬والأهم‭ ‬هو‭ ‬الشق‭ ‬الفني‭ ‬وتوجيهات‭ ‬المدرب‭ ‬للاعبين‭ ‬وهم‭ ‬سينفذونها‭ ‬بخبراتهم‭ ‬وفنيّاتهم‭.‬





} امّا‭ ‬اي‭ (‬هرطقة‭) ‬اخرى‭ ‬فلن‭ ‬يُعتد‭ ‬بها؛‭ ‬لأن‭ ‬لاعبينا‭ ‬بلغوا‭ ‬مرحلة‭ ‬متقدمة‭ ‬من‭ ‬النضج‭ ‬الكروي،‭ ‬وبالتالي‭ ‬فإنه‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬اي‭ ‬تأثير‭ ‬من‭ ‬قبل‭ (‬المُنظرين‭) ‬عليهم،‭ ‬والمهم‭ ‬اليوم‭ ‬هو‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬ارضية‭ ‬الملعب‭ ‬وتنفيذ‭ ‬تعليمات‭ (‬دراغان‭)‬،‭ ‬والقول‭ ‬بأن‭ ‬نسبة‭ ‬الحضور‭ ‬الجماهيري‭ ‬ستشكل‭ ‬ضغطا‭ ‬عكسيّا‭ ‬اذا‭ ‬كبُرت،‭ ‬لن‭ ‬يُعتد‭ ‬بها؛‭ ‬لأننا‭ ‬اعتدنا‭ ‬اللعب‭ ‬امام‭ ‬الجماهير‭ ‬الكبيرة‭.‬