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((جزيرة الساية)).. يا إدارة الآثار

9/9/2024 7:12:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تاريخ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يرتبط‭ ‬ارتباطا‭ ‬رئيسيا‭ ‬بالبحر‭ ‬والجزر‭ ‬المحيطة‭ ‬به‭.. ‬بعضها‭ ‬كانت‭ ‬تعرف‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬كوكب‭/ ‬چوچب‮»‬،‭ ‬ولها‭ ‬أهمية‭ ‬ومكانة‭ ‬في‭ ‬ذاكرة‭ ‬وثقافة‭ ‬البحر‭ ‬والبحرينيين‭.. ‬منها‭ ‬‮«‬جزيرة‭ ‬الساية‮»‬‭ ‬الواقعة‭ ‬بالمحرق‭.. ‬وفيها‭ ‬‮«‬عين‮»‬‭ ‬تنبع‭ ‬منها‭ ‬مياه‭ ‬صالحة‭ ‬للشرب،‭ ‬كان‭ ‬يستخدمها‭ ‬الأهالي‭ ‬وصيادو‭ ‬السمك‭ ‬واللؤلؤ‭.. ‬وقد‭ ‬قاومت‭ ‬‮«‬جزيرة‭ ‬الساية‮»‬‭ ‬كل‭ ‬التحركات‭ ‬لإزالتها‭ ‬وردمها،‭ ‬بعدما‭ ‬زحف‭ ‬العمران‭ ‬نحوها،‭ ‬وأصبحت‭ ‬الآن‭ ‬محاصرة‭ ‬محاطة،‭ ‬مقيدة‭ ‬مكبلة،‭ ‬وانتقل‭ ‬اسمها‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬سكنية‭ ‬كبيرة‭.‬

منذ‭ ‬سنوات‭ ‬مضت،‭ ‬شاءت‭ ‬الظروف‭ ‬أن‭ ‬أزور‭ ‬‮«‬جزيرة‭ ‬الساية‮»‬‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬صيد‭ ‬جماعية،‭ ‬وأقمنا‭ ‬فيها‭ ‬ليلة‭ ‬كاملة،‭ ‬ورأيت‭ ‬‮«‬العين‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تنبع‭ ‬منها‭ ‬المياه‭ ‬العذبة،‭ ‬وكيف‭ ‬كانت‭ ‬محطة‭ ‬للسياحة‭ ‬البحرية،‭ ‬والتوقف‭ ‬عندها‭ ‬والتقاط‭ ‬الصور‭ ‬فيها‭. ‬

أذكر‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬2019‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬المحرق‭ ‬طالب‭ ‬بالحفاظ‭ ‬على‭ ‬‮«‬جزيرة‭ ‬الساية‮»‬،‭ ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬ردم‭ ‬هذه‭ ‬الجزيرة‭ ‬التاريخية‭ ‬يعني‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬مصدر‭ ‬رزق‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الصيادين‭ ‬ممن‭ ‬يعتمدون‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭ ‬المحيطة‭ ‬بها‭ ‬لغناها‭ ‬بالثروة‭ ‬السمكية‭.. ‬ولكن‭ ‬كان‭ ‬للتوسع‭ ‬والمد‭ ‬العمراني‭ ‬رأي‭ ‬آخر،‭ ‬وحل‭ ‬غريب،‭ ‬جعل‭ ‬من‭ ‬الجزيرة‭ ‬كتلة‭ ‬صخرية،‭ ‬محاصرة‭ ‬ومختنقة،‭ ‬جراء‭ ‬عمليات‭ ‬الدفان‭ ‬حولها‭!‬

في‭ ‬فبراير‭ ‬2022‭ ‬قامت‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬باستكشاف‭ ‬التاريخ‭ ‬العريق‭ ‬لجزيرة‭ ‬المحرق،‭ ‬وبالتحديد‭ ‬في‭ ‬‮«‬جزيرة‭ ‬الساية‮»‬‭ ‬التاريخية‭ ‬الواقعة‭ ‬قبالة‭ ‬ساحل‭ ‬البسيتين،‭ ‬وقد‭ ‬عملت‭ ‬هيئة‭ ‬الثقافة‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬‮«‬جزيرة‭ ‬الساية‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬تسجيلها‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬التراث‭ ‬الوطني،‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ ‬1‭ ‬لسنة‭ ‬2021،‭ ‬بالتعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬وشؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬وبنك‭ ‬الاسكان‭.‬

وقد‭ ‬أشارت‭ ‬النتائج‭ ‬الأولية‭ ‬للتنقيبات‭ ‬الأثرية‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬فريق‭ ‬بريطاني‭ ‬متخصص،‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬الجزيرة‭ ‬من‭ ‬صنع‭ ‬الانسان،‭ ‬رُدمت‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬البحر‭ ‬حول‭ ‬نبع‭ ‬ماء‭ ‬عذب،‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬الاعتقاد‭ ‬السائد‭ ‬بأن‭ ‬الجزيرة‭ ‬تكونت‭ ‬بسبب‭ ‬عوامل‭ ‬طبيعية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬إنجاز‭ ‬هندسي‭ ‬غير‭ ‬عادي،‭ ‬كما‭ ‬بيّنت‭ ‬أعمال‭ ‬التنقيب‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬لجزيرة‭ ‬الساية‭ ‬أهمية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬صيد‭ ‬اللؤلؤ‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬العصور‭ ‬القديمة،‭ ‬وأن‭ ‬الجزيرة‭ ‬كانت‭ ‬محطة‭ ‬للتزود‭ ‬بالمياه‭ ‬يعود‭ ‬تاريخهما‭ ‬إلى‭ ‬العصر‭ ‬الإسلامي‭ ‬المبكر،‭ ‬وربما‭ ‬قبل‭ ‬ذلك،‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬دور‭ ‬مهم‭ ‬في‭ ‬مهنة‭ ‬صيد‭ ‬اللؤلؤ‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1200‭ ‬عام‭. ‬

بالأمس‭ ‬القريب‭ ‬بادر‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬المحرق‭ ‬لطمأنة‭ ‬الناس‭ ‬حول‭ ‬مصير‭ ‬‮«‬جزيرة‭ ‬الساية‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬الوضع‭ ‬تحت‭ ‬السيطرة‭ ‬مع‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تكثيف‭ ‬التنظيف‭ ‬والتعجيل‭ ‬بوضع‭ ‬الخطط‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬البحيرة‭ ‬المحيطة‭ ‬بالجزيرة‭.. ‬إلا‭ ‬أننا‭ ‬نخشى‭ ‬أن‭ ‬تغيب‭ ‬تلك‭ ‬الجزيرة‭ ‬وذلك‭ ‬التاريخ،‭ ‬طالما‭ ‬تم‭ ‬قطع‭ ‬شريانها‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬المد‭ ‬والجزر‭ ‬الطبيعية‭.‬

مدينة‭ ‬المحرق‭ ‬جزء‭ ‬أصيل‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وهي‭ ‬أم‭ ‬المدن‭.. ‬وتوجيهات‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬بإحياء‭ ‬تراثها‭ ‬وثقافتها‭ ‬كسائر‭ ‬مدن‭ ‬البلاد‭.. ‬و«جزيرة‭ ‬الساية‮»‬‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬التراث‭ ‬والتاريخ‭.. ‬ومن‭ ‬الواجب‭ ‬الحفاظ‭ ‬عليها‭ ‬وحمايتها،‭ ‬بكل‭ ‬الطرق‭ ‬القانونية‭ ‬والحضارية‭.‬

ختاما‭.. ‬ندعو‭ ‬هيئة‭ ‬الثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬إلى‭ ‬التحرك‭ ‬العاجل‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬والمجلس‭ ‬البلدي،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬‮«‬جزيرة‭ ‬الساية‮»‬‭ ‬وحماية‭ ‬تاريخ‭ ‬عريق‭ ‬للوطن‭.. ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬نقول‭: ‬كان‭ ‬يا‭ ‬مكان‭.. ‬كانت‭ ‬هنا‭ ‬جزيرة‭ ‬اسمها‭ ‬‮«‬الساية‮»‬‭!‬

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