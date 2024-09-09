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((السحر انقلب على الساحر)).. المأكولات البحرية تختفي من موائد الغرب

9/9/2024 7:12:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) انقلب‭ ‬السحر‭ ‬على‭ ‬الساحر،‭ ‬واصطدم‭ ‬الغرب‭ ‬مجددا‭ ‬بعقوباته،‭ ‬اندلعت‭ ‬‮«‬أزمة‭ ‬السلطعون‮»‬‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬وارتفعت‭ ‬أسعار‭ ‬السمك‭ ‬ورقائق‭ ‬البطاطس‭ ‬التقليدية‭ ‬مع‭ ‬السمك‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭.‬

وتوقعت‭ ‬وكالة‭ ‬نوفوستي‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬لها‭ ‬أن‭ ‬تتسبب‭ ‬العقوبات‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬استيراد‭ ‬السمك‭ ‬من‭ ‬روسيا‭ ‬كذلك،‭ ‬في‭ ‬حدوث‭ ‬نقص‭ ‬في‭ ‬سمك‭ ‬البلوق‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭.‬

ومنعت‭ ‬واشنطن‭ ‬استيراد‭ ‬الأسماك‭ ‬والمأكولات‭ ‬البحرية‭ ‬من‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬2022‭. ‬وشملت‭ ‬العقوبات‭ ‬سمك‭ ‬السلمون‭ ‬وسمك‭ ‬القد‭ ‬وسرطان‭ ‬البحر‭ (‬السلطعون‭ ‬أو‭ ‬كابوريا‭) ‬وسمك‭ ‬البلوق،‭ ‬وتم‭ ‬كذلك‭ ‬منع‭ ‬دخول‭ ‬المنتجات‭ ‬البحرية‭ ‬المصنعة‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬بلد،‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬الأسماك‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬روسي‭.‬

وحذر‭ ‬الخبراء‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬عواقب‭ ‬قرار‭ ‬الحكومة‭ ‬الأمريكية‭ ‬ستصيب‭ ‬المستهلك‭ ‬الأمريكي‭ ‬في‭ ‬المقام‭ ‬الأول،‭ ‬وليس‭ ‬الصيادين‭ ‬الروس،‭ ‬لأن‭ ‬روسيا‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬الموردين‭ ‬الرئيسيين‭ ‬للسلطعون‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬وخلال‭ ‬الأرباع‭ ‬الثلاثة‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬ارتفع‭ ‬تصدير‭ ‬السلطعون‭ ‬من‭ ‬روسيا‭ ‬إلى‭ ‬هناك‭ ‬بنسبة‭ ‬28 ‭%‬ ‭ ‬إلى‭ ‬766‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭. ‬وخلال‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬تقلص‭ ‬صيد‭ ‬سمك‭ ‬القد‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬النصف،‭ ‬لذلك‭ ‬قام‭ ‬الأمريكيون‭ ‬باستيراده‭ ‬من‭ ‬روسيا‭. ‬ونفس‭ ‬الحالة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬سمك‭ ‬الاسكا‭ ‬بولوك‭.‬

ويدفع‭ ‬الأوروبيون‭ ‬غاليا‭ ‬كذلك‭ ‬ثمن‭ ‬العقوبات‭. ‬وتعد‭ ‬روسيا‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬منتجي‭ ‬سمك‭ ‬القد‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وتعتبر‭ ‬المورد‭ ‬الرئيسي‭ ‬له‭ ‬إلى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭. ‬لكن‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬استبعد‭ ‬المجلس‭ ‬الأوروبي‭ ‬الأسماك‭ ‬الروسية‭ ‬من‭ ‬نظام‭ ‬الحصص‭ ‬التعريفية‭ (‬ ATQ ‭) ‬للفترة‭ ‬2024‭-‬2026‭. ‬وتم‭ ‬فرض‭ ‬رسوم‭ ‬جمركية‭ ‬عليها‭ ‬بنسبة‭ ‬13‭.‬7 ‭%‬ ‭. ‬وفي‭ ‬بريطانيا‭ ‬بلغت‭ ‬هذه‭ ‬النسبة‭ ‬35 ‭%‬ ،‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2022‭. ‬ونتيجة‭ ‬لذلك،‭ ‬ارتفعت‭ ‬أسعار‭ ‬السمك‭ ‬هناك‭ ‬بشكل‭ ‬حاد‭ ‬جدا‭.‬

في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬لم‭ ‬تصطدم‭ ‬روسيا‭ ‬بأي‭ ‬مشاكل‭ ‬في‭ ‬تصدير‭ ‬المنتجات‭ ‬السمكية،‭ ‬وخلال‭ ‬عام‭ ‬زاد‭ ‬تصدير‭ ‬هذه‭ ‬المنتجات‭ ‬إلى‭ ‬الصين‭. ‬وأخذت‭ ‬روسيا‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬الاتجاهات‭ ‬ذات‭ ‬الأولوية‭ ‬لصادراتها‭ ‬السمكية‭. ‬وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الصين‭ ‬هناك‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬واليابان‭ ‬وهولندا‭ ‬وكذلك‭ ‬نيجيريا‭ ‬ودول‭ ‬إفريقية‭ ‬أخرى‭.‬

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