ثلث أعضاء حكومة الظل البريطانية يدعمون كيمي بادينوك لزعامة حزب المحافظين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬الوزيران‭ ‬أن‭ ‬بادينوك‭ ‬تتميز‭ ‬بقدرتها‭ ‬الفريدة‭ ‬على‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الجمهور‭ ‬بفعالية،‭ ‬ما‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬إيصال‭ ‬رسالة‭ ‬الحزب‭ ‬بشكل‭ ‬مؤثر،‭ ‬ويزيد‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬فوز‭ ‬المحافظين‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭.‬

وفي‭ ‬مقال‭ ‬مشترك‭ ‬نشرته‭ ‬صحيفة‭ ‬ The ‭ ‬ Telegraph ‭ ‬أوضح‭ ‬كارتليدج‭ ‬وهولينريك‭ ‬أن‭ ‬بادينوك‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬‮«‬الجاذبية‭ ‬الشخصية،‭ ‬والقوة‭ ‬الأخلاقية،‭ ‬والمبادئ‭ ‬السليمة‮»‬،‭ ‬مشددين‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الصفات‭ ‬تجعلها‭ ‬المرشحة‭ ‬الأفضل‭ ‬لقيادة‭ ‬الحزب‭ ‬والبلاد‭. ‬

وأضافا‭: ‬‮«‬كيمي‭ ‬تمتلك‭ ‬هبة‭ ‬نادرة‭ ‬في‭ ‬السياسة‭: ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬التواصل‭ ‬بطريقة‭ ‬تلفت‭ ‬انتباه‭ ‬الجمهور،‭ ‬وتجعلهم‭ ‬يتفاعلون‭ ‬معها‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬هذا‭ ‬التأييد‭ ‬ارتفع‭ ‬عدد‭ ‬أعضاء‭ ‬حكومة‭ ‬الظل‭ ‬الذين‭ ‬يدعمون‭ ‬كيمي‭ ‬بادينوك‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬29‭ ‬عضوًا،‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬زعامة‭ ‬حزب‭ ‬المحافظين‭ ‬التي‭ ‬ستجرى‭ ‬غدا‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬حيث‭ ‬سيُسْتَبْعَد‭ ‬مرشح‭ ‬آخر‭ ‬بعد‭ ‬خروج‭ ‬بريتي‭ ‬باتيل‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭.‬

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬أعلنت‭ ‬فيكتوريا‭ ‬أتكينز‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬الظل‭ ‬دعمها‭ ‬للمرشح‭ ‬روبرت‭ ‬جينريك‭. ‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يمتلك‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬استعادة‭ ‬ثقة‭ ‬الناخبين‭ ‬في‭ ‬الحزب‭. ‬وأضافت‭ ‬أتكينز‭: ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نفهم‭ ‬لماذا‭ ‬ابتعد‭ ‬الناخبون‭ ‬عنا،‭ ‬وأنا‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬روب‭ ‬وأنا‭ ‬يمكننا‭ ‬إيجاد‭ ‬حلول‭ ‬مشتركة‭ ‬لإصلاح‭ ‬الحزب‭ ‬واستعادة‭ ‬هؤلاء‭ ‬الناخبين‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬روبرت‭ ‬جينريك‭ ‬قد‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬تصويت‭ ‬أعضاء‭ ‬البرلمان‭ ‬بفارق‭ ‬ستة‭ ‬أصوات‭ ‬عن‭ ‬كيمي‭ ‬بادينوك،‭ ‬بينما‭ ‬حل‭ ‬جيمس‭ ‬كليفرلي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث،‭ ‬وجاء‭ ‬توم‭ ‬توغندهات‭ ‬ومل‭ ‬سترايد‭ ‬في‭ ‬المركزين‭ ‬الرابع‭ ‬والخامس‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬

بدوره،‭ ‬تعهد‭ ‬توم‭ ‬توغندهات‭ ‬وزير‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬الظل‭ ‬بإحداث‭ ‬‮«‬ثورة‭ ‬محافظة‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الأربع‭ ‬المقبلة،‭ ‬مع‭ ‬تأكيده‭ ‬انسحاب‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الأوروبية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭. ‬لكنه‭ ‬أوضح‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬وحده‭ ‬ليس‭ ‬كافيًا،‭ ‬مضيفًا‭: ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نضمن‭ ‬أن‭ ‬الاقتصاد‭ ‬يعمل‭ ‬لصالح‭ ‬الناس،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بناء‭ ‬اقتصاد‭ ‬بأجور‭ ‬أعلى‭ ‬وهجرة‭ ‬أقل‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يُعْلَن‭ ‬الفائز‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬قيادة‭ ‬حزب‭ ‬المحافظين‭ ‬في‭ ‬أوائل‭ ‬نوفمبر،‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬تصويت‭ ‬الأعضاء‭ ‬الذي‭ ‬سيستمر‭ ‬طوال‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭.‬