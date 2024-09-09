بريطانيا: نقص الموظفين يفشل نظام ماسحات الأشعة السينية في منع تهريب المخدرات إلى السجون

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكرته‭ ‬صحيفة‭ ‬التليغراف‭ ‬ Telegraph ‭ ‬أُضِيفَت‭ ‬ماسحات‭ ‬الأشعة‭ ‬السينية،‭ ‬التي‭ ‬تكلف‭ ‬كل‭ ‬منها‭ ‬80‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني،‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬استثماري‭ ‬أمني‭ ‬بقيمة‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ ‬أطلقته‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬قبل‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭.‬

وكان‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬هو‭ ‬مكافحة‭ ‬زيادة‭ ‬تعاطي‭ ‬المخدرات،‭ ‬والفساد،‭ ‬والعنف‭ ‬داخل‭ ‬السجون‭. ‬وتعمل‭ ‬هذه‭ ‬الماسحات‭ ‬على‭ ‬مسح‭ ‬الجسم‭ ‬البشري‭ ‬لاكتشاف‭ ‬المواد‭ ‬المهربة‭ ‬المخفية‭.‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬أظهر‭ ‬تقرير‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الأجهزة‭ ‬لم‭ ‬تُستخدم‭ ‬بشكل‭ ‬منتظم‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬السجون،‭ ‬ما‭ ‬سمح‭ ‬بدخول‭ ‬المواد‭ ‬المحظورة‭. ‬وأشار‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نقص‭ ‬الموظفين‭ ‬كان‭ ‬السبب‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬ذلك،‭ ‬إذ‭ ‬حُوِّل‭ ‬الضباط‭ ‬المدربون‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬الماسحات‭ ‬إلى‭ ‬مهام‭ ‬أخرى‭ ‬داخل‭ ‬السجون‭ ‬لسد‭ ‬الثغرات‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬العاملين‭. ‬وهذا‭ ‬النقص‭ ‬زاد‭ ‬من‭ ‬الأعباء‭ ‬على‭ ‬المحققين،‭ ‬الذين‭ ‬يواجهون‭ ‬ارتفاعًا‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الضباط‭ ‬المتورطين‭ ‬مع‭ ‬العصابات‭ ‬الإجرامية‭. ‬وأشار‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العصابات‭ ‬الإجرامية‭ ‬أصبحت‭ ‬تستخدم‭ ‬الطائرات‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬وطرقا‭ ‬أخرى‭ ‬لتهريب‭ ‬المخدرات،‭ ‬والهواتف‭ ‬المحمولة،‭ ‬والأسلحة‭ ‬إلى‭ ‬داخل‭ ‬السجون‭.‬

وحذر‭ ‬التقرير‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬ارتفاع‭ ‬معدلات‭ ‬تبديل‭ ‬الموظفين‭ ‬وزيادة‭ ‬أعداد‭ ‬السجناء‭ ‬سيستمر‭ ‬في‭ ‬التأثير‭ ‬على‭ ‬فعالية‭ ‬برنامج‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأمني‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬تُتخذ‭ ‬إجراءات‭ ‬حاسمة‭.‬

ورغم‭ ‬بعض‭ ‬النجاحات،‭ ‬مثل‭ ‬تخصيص‭ ‬تمويل‭ ‬لمحققين‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬الفساد،‭ ‬فإن‭ ‬التحدي‭ ‬الأكبر‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬الموارد‭ ‬المتاحة‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬غير‭ ‬كافية‭ ‬لمواجهة‭ ‬تزايد‭ ‬قضايا‭ ‬الفساد‭ ‬الكبيرة‭ ‬والصغيرة‭.‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬التقرير‭ ‬قبيل‭ ‬صدور‭ ‬التقرير‭ ‬السنوي‭ ‬لرئيس‭ ‬مفتشي‭ ‬السجون‭ ‬تشارلي‭ ‬تايلور،‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تعاطي‭ ‬المخدرات‭ ‬أصبح‭ ‬خارج‭ ‬السيطرة‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬السجون؛‭ ‬فقد‭ ‬أظهرت‭ ‬الفحوصات‭ ‬العشوائية‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬السجناء‭ ‬يتعاطون‭ ‬المخدرات‭. ‬وأوضح‭ ‬تايلور‭ ‬أن‭ ‬العصابات‭ ‬الإجرامية‭ ‬تستخدم‭ ‬الطائرات‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬لإسقاط‭ ‬شحنات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المخدرات،‭ ‬مثل‭ ‬القنب،‭ ‬داخل‭ ‬السجون،‭ ‬ما‭ ‬يحقق‭ ‬لها‭ ‬أرباحًا‭ ‬ضخمة‭ ‬بفضل‭ ‬الأسعار‭ ‬المرتفعة‭ ‬داخل‭ ‬هذه‭ ‬المنشآت‭.‬

وفي‭ ‬مثال‭ ‬على‭ ‬كيفية‭ ‬تهريب‭ ‬المواد‭ ‬المحظورة‭ ‬إلى‭ ‬السجون‭ ‬قام‭ ‬نزلاء‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬السجون‭ ‬بنزع‭ ‬عنصر‭ ‬التسخين‭ ‬من‭ ‬غلاية‭ ‬ماء‭ ‬وحرق‭ ‬فتحة‭ ‬في‭ ‬نوافذ‭ ‬خلاياهم‭ ‬المصنوعة‭ ‬من‭ ‬البلكسي،‭ ‬ما‭ ‬سمح‭ ‬للطائرات‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬بإدخال‭ ‬المخدرات‭ ‬والهواتف‭ ‬المحمولة‭.‬

وفي‭ ‬سجن‭ ‬آخر‭ ‬هو‭ ‬ HMP ‭ ‬ Oakwood ‭ ‬في‭ ‬وولفرهامبتون،‭ ‬غلفت‭ ‬العصابات‭ ‬شحنات‭ ‬المخدرات‭ ‬بالعشب،‭ ‬وأسقطتها‭ ‬بالطائرات‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬في‭ ‬ملاعب‭ ‬السجن،‭ ‬إذ‭ ‬تمكن‭ ‬السجناء‭ ‬من‭ ‬استعادتها‭ ‬بعيدًا‭ ‬عن‭ ‬أعين‭ ‬الضباط‭.‬

وقال‭ ‬تشارلي‭ ‬تايلور‭ ‬رئيس‭ ‬مفتشي‭ ‬السجون‭: ‬‮«‬ما‭ ‬نراه‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬خدمة‭ ‬السجون‭ ‬تواجه‭ ‬جريمة‭ ‬منظمة‭ ‬معقدة،‭ ‬حيث‭ ‬تحقق‭ ‬العصابات‭ ‬أرباحًا‭ ‬ضخمة‭. ‬وحتى‭ ‬إذا‭ ‬فقدوا‭ ‬بعض‭ ‬الشحنات‭ ‬بسبب‭ ‬اكتشافها،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المال‭ ‬الذي‭ ‬يمكنهم‭ ‬جنيُه‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الطائرات‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬الكبيرة‭ ‬تُستخدم‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‭ ‬لإدخال‭ ‬شحنات‭ ‬ثقيلة‭ ‬إلى‭ ‬السجون‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬علقت‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬وجود‭ ‬المخدرات،‭ ‬والأسلحة،‭ ‬والهواتف‭ ‬المحمولة‭ ‬داخل‭ ‬السجون‭ ‬هو‭ ‬دليل‭ ‬آخر‭ ‬على‭ ‬الأزمة‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬سجوننا‭. ‬كما‭ ‬أظهر‭ ‬التقرير،‭ ‬عندما‭ ‬تُستخدم‭ ‬أجهزة‭ ‬مثل‭ ‬ماسحات‭ ‬الأشعة‭ ‬السينية‭ ‬بشكل‭ ‬صحيح‭ ‬ومنتظم‭ ‬تكون‭ ‬فعالة‭ ‬في‭ ‬منع‭ ‬دخول‭ ‬المواد‭ ‬المحظورة‭ ‬التي‭ ‬تؤجج‭ ‬العنف‭. ‬ولكن‭ ‬نقص‭ ‬الموظفين‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬تشغيلها‭ ‬بفعالية‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬المتحدث‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬ملتزمة‭ ‬بالسيطرة‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الأزمة‭ ‬وتوفير‭ ‬الموارد‭ ‬اللازمة‭ ‬لضمان‭ ‬أن‭ ‬السجون‭ ‬آمنة‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬النزلاء‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬جعلهم‭ ‬أكثر‭ ‬خطورة‭.‬