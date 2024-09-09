رافلز قصر العرين البحرين يشكر الضيوف على مشاركتهم في مبادرة حصاد التمر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
يعبّر رافلز قصر العرين عن خالص الشكر لجميع الضيوف الذين شاركوا في «مبادرة حصاد التمر» التي أُقيمت في 30 أغسطس 2024. لقد جمعت الفعالية بين عشاق الطبيعة والحفاظ على الاستدامة البيئية في مبادرة فريدة من نوعها.
بدأت الفعالية باستقبال الضيوف والترحيب بهم. تم تقديم الضيوف لحديقة القصر السرية التي تلعب دورًا محوريًا في جهودنا للاستدامة، تلاها تجربة عملية لقطف التمر بقيادة «المساعد الشخصي». أتيح للحضور فرصة تعلم تقنيات حصاد التمر الصحيحة من المزارعين المحليين، وتم مشاركة معلومات عن أشجار النخيل وأنواع التمر والحصاد وغيرها، مما يضمن الحفاظ على أشجار النخيل الثمينة لأجيال المستقبل. كانت التجربة تعليمية ممتعة في آن واحد، حيث شارك الضيوف في حصاد التمر وتوثيق الذكريات من خلال أخذ صور تذكارية خاصة. بعد الانتهاء من الحصاد، قام الشيف بعرض مباشر، أظهر تنوع استخدامات التمر في الطهي. استمتع الضيوف بتذوق أطباق لذيذة محضرة من التمر بشكل اساسي.
تم اختتام الفعالية بعد ذلك، وحصل كل ضيف على هدية من الشيف، تعبيرًا عن امتناننا لمشاركتهم في هذه المبادرة المهمة.
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