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رافلز قصر العرين البحرين يشكر الضيوف على مشاركتهم في مبادرة حصاد التمر

9/9/2024 7:12:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يعبّر‭ ‬رافلز‭ ‬قصر‭ ‬العرين‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬الشكر‭ ‬لجميع‭ ‬الضيوف‭ ‬الذين‭ ‬شاركوا‭ ‬في‭ ‬‮«‬مبادرة‭ ‬حصاد‭ ‬التمر‮»‬‭ ‬التي‭ ‬أُقيمت‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬أغسطس‭ ‬2024‭. ‬لقد‭ ‬جمعت‭ ‬الفعالية‭ ‬بين‭ ‬عشاق‭ ‬الطبيعة‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬الاستدامة‭ ‬البيئية‭ ‬في‭ ‬مبادرة‭ ‬فريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭.‬

بدأت‭ ‬الفعالية‭ ‬باستقبال‭ ‬الضيوف‭ ‬والترحيب‭ ‬بهم‭. ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬الضيوف‭ ‬لحديقة‭ ‬القصر‭ ‬السرية‭ ‬التي‭ ‬تلعب‭ ‬دورًا‭ ‬محوريًا‭ ‬في‭ ‬جهودنا‭ ‬للاستدامة،‭ ‬تلاها‭ ‬تجربة‭ ‬عملية‭ ‬لقطف‭ ‬التمر‭ ‬بقيادة‭ ‬‮«‬المساعد‭ ‬الشخصي‮»‬‭. ‬أتيح‭ ‬للحضور‭ ‬فرصة‭ ‬تعلم‭ ‬تقنيات‭ ‬حصاد‭ ‬التمر‭ ‬الصحيحة‭ ‬من‭ ‬المزارعين‭ ‬المحليين،‭ ‬وتم‭ ‬مشاركة‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬أشجار‭ ‬النخيل‭ ‬وأنواع‭ ‬التمر‭ ‬والحصاد‭ ‬وغيرها،‭ ‬مما‭ ‬يضمن‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬أشجار‭ ‬النخيل‭ ‬الثمينة‭ ‬لأجيال‭ ‬المستقبل‭. ‬كانت‭ ‬التجربة‭ ‬تعليمية‭ ‬ممتعة‭ ‬في‭ ‬آن‭ ‬واحد،‭ ‬حيث‭ ‬شارك‭ ‬الضيوف‭ ‬في‭ ‬حصاد‭ ‬التمر‭ ‬وتوثيق‭ ‬الذكريات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أخذ‭ ‬صور‭ ‬تذكارية‭ ‬خاصة‭. ‬بعد‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬الحصاد،‭ ‬قام‭ ‬الشيف‭ ‬بعرض‭ ‬مباشر،‭ ‬أظهر‭ ‬تنوع‭ ‬استخدامات‭ ‬التمر‭ ‬في‭ ‬الطهي‭. ‬استمتع‭ ‬الضيوف‭ ‬بتذوق‭ ‬أطباق‭ ‬لذيذة‭ ‬محضرة‭ ‬من‭ ‬التمر‭ ‬بشكل‭ ‬اساسي‭.‬

تم‭ ‬اختتام‭ ‬الفعالية‭ ‬بعد‭ ‬ذلك،‭ ‬وحصل‭ ‬كل‭ ‬ضيف‭ ‬على‭ ‬هدية‭ ‬من‭ ‬الشيف،‭ ‬تعبيرًا‭ ‬عن‭ ‬امتناننا‭ ‬لمشاركتهم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬المهمة‭.‬

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