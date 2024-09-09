Tuesday, 10 September 2024 06:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تـسـمـح بالـقـفـز.. باحثون يعلنون تطويـر أول سـاق آلـيـة بـ((عـضـلات اصـطـنـاعـيـة))

9/9/2024 7:12:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬فريق‭ ‬علمي‭ ‬بقيادة‭ ‬باحثين‭ ‬سويسريين‭ ‬أمس‭ ‬أنه‭ ‬صمم‭ ‬أول‭ ‬ساق‭ ‬آلية‭ ‬بـ‭ ‬‮«‬عضلات‭ ‬اصطناعية‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬جيوب‭ ‬مملوءة‭ ‬بالزيت‭ ‬تسمح‭ ‬بالقفز‭ ‬على‭ ‬أسطح‭ ‬مختلفة‭. ‬

وفي‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬مصاحب‭ ‬للدراسة‭ ‬التي‭ ‬نشرت‭ ‬نتائجها‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬نيتشر‭ ‬كوميونيكيشنز‮»‬‭ ‬ Nature ‭ ‬ Communications ،‭ ‬تظهر‭ ‬الساق‭ ‬الروبوتية‭ ‬الصغير‭ ‬وهي‭ ‬تقوم‭ ‬بقفزات‭ ‬صغيرة‭ ‬في‭ ‬دائرة‭ ‬مغطاة‭ ‬بالعشب‭ ‬والرمل‭ ‬والحجارة‭. ‬

ويأمل‭ ‬الباحثون‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تُستخدم‭ ‬تقنيتهم‭ ‬في‭ ‬الروبوتات‭ ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬‮«‬إنجاز‭ ‬مهام‭ ‬منزلية‭ ‬مملة‮»‬،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬الباحث‭ ‬روبرت‭ ‬كاتشمان‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬الدراسة‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬

واستلهم‭ ‬فريق‭ ‬الباحثين‭ ‬من‭ ‬واقع‭ ‬أن‭ ‬جسم‭ ‬الإنسان‭ ‬يستخدم‭ ‬حوالي‭ ‬600‭ ‬عضلة،‭ ‬لإنشاء‭ ‬روبوت‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬المشي‭ ‬والقفز‭ ‬بسلاسة‭. ‬

وللقيام‭ ‬بذلك،‭ ‬استخدم‭ ‬هؤلاء‭ ‬ما‭ ‬يُسمى‭ ‬‮«‬العضلات‭ ‬الاصطناعية‮»‬،‭ ‬المعروفة‭ ‬أيضا‭ ‬باسم‭ ‬المحركات‭ ‬الكهربائية‭ ‬الهيدروليكية‭. ‬

تشبه‭ ‬هذه‭ ‬العضلات‭ ‬أكياس‭ ‬تجميد‭ ‬صغيرة،‭ ‬متصلة‭ ‬بالعظام‭ ‬المعدنية‭ ‬للساق‭ ‬الآلية‭. ‬وهي‭ ‬مملوءة‭ ‬بالزيت‭ ‬ومجهزة‭ ‬بأقطاب‭ ‬كهربائية،‭ ‬وتنقبض‭ ‬وتسترخي‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬محاكاة‭ ‬حركة‭ ‬العضلات‭ ‬الحيوانية‭. ‬

وقال‭ ‬كاتشمان،‭ ‬وهو‭ ‬أستاذ‭ ‬علم‭ ‬الروبوتات‭ ‬في‭ ‬المعهد‭ ‬الفدرالي‭ ‬السويسري‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬زوريخ،‭ ‬إن‭ ‬الروبوتات‭ ‬العادية‭ ‬الشبيهة‭ ‬بالبشر‭ ‬مصنوعة‭ ‬بمحركات‭ ‬ومفاصل‭ ‬معدنية‭ ‬صلبة‭ ‬مماثلة‭ ‬لتلك‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬خطوط‭ ‬التجميع‭ ‬الصناعية‭. ‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الروبوتات‭ ‬الصناعية‭ ‬ثقيلة‭ ‬للغاية،‭ ‬وبالتالي‭ ‬خطرة،‭ ‬ومكلفة‭ ‬للغاية‭ ‬بما‭ ‬يمنع‭ ‬استخدامها‭ ‬في‭ ‬المنزل‭. ‬ولا‭ ‬ينبغي‭ ‬للروبوت‭ ‬المنزلي‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬حمل‭ ‬الأحمال‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مزودا‭ ‬أيضا‭ ‬بالقدرة‭ ‬على‭ ‬‮«‬العناق‭ ‬أو‭ ‬المصافحة‮»‬‭. ‬

وتتمتع‭ ‬تقنية‭ ‬العضلات‭ ‬الاصطناعية‭ ‬بميزة‭ ‬استخدام‭ ‬طاقة‭ ‬أقل‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬المحرك‭ ‬التقليدي‭ ‬عند‭ ‬ثني‭ ‬ركبة‭ ‬الروبوت،‭ ‬بحسب‭ ‬الدراسة‭. ‬

كما‭ ‬أنها‭ ‬تتيح‭ ‬للساق‭ ‬الاقتراب‭ ‬من‭ ‬التضاريس‭ ‬الصعبة‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬الرشاقة،‭ ‬وفق‭ ‬الباحثين‭. ‬

ولا‭ ‬تزال‭ ‬الأبحاث‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المحركات‭ ‬الكهروهيدروليكية‭ ‬حديثة‭ ‬نسبيا‭. ‬

ويمكن‭ ‬للساق‭ ‬التي‭ ‬خضعت‭ ‬للاختبار‭ ‬أن‭ ‬تقفز‭ ‬13‭ ‬سنتيمترا،‭ ‬أو‭ ‬40 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬ارتفاعها‭. ‬لكنها‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬لا‭ ‬تستطيع‭ ‬أداء‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬إلا‭ ‬ضمن‭ ‬دائرة،‭ ‬حيث‭ ‬تكون‭ ‬متصلة‭ ‬بمحور‭ ‬تدور‭ ‬حوله‭. ‬

ولم‭ ‬يتمكن‭ ‬العلماء‭ ‬بعد‭ ‬من‭ ‬تطوير‭ ‬روبوت‭ ‬آلي‭ ‬يعمل‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬باستخدام‭ ‬عضلات‭ ‬اصطناعية‭. ‬لكنّ‭ ‬البروفيسور‭ ‬كاتشمان‭ ‬يعتقد‭ ‬أن‭ ‬إنتاج‭ ‬عضلات‭ ‬اصطناعية‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع،‭ ‬مدفوعا‭ ‬بانخفاض‭ ‬تكلفة‭ ‬مكوناتها،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يسرع‭ ‬الحركة‭.‬

MENAFN09092024000055011008ID1108654534

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث