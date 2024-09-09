تـسـمـح بالـقـفـز.. باحثون يعلنون تطويـر أول سـاق آلـيـة بـ((عـضـلات اصـطـنـاعـيـة))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬مصاحب‭ ‬للدراسة‭ ‬التي‭ ‬نشرت‭ ‬نتائجها‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬نيتشر‭ ‬كوميونيكيشنز‮»‬‭ ‬ Nature ‭ ‬ Communications ،‭ ‬تظهر‭ ‬الساق‭ ‬الروبوتية‭ ‬الصغير‭ ‬وهي‭ ‬تقوم‭ ‬بقفزات‭ ‬صغيرة‭ ‬في‭ ‬دائرة‭ ‬مغطاة‭ ‬بالعشب‭ ‬والرمل‭ ‬والحجارة‭. ‬

ويأمل‭ ‬الباحثون‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تُستخدم‭ ‬تقنيتهم‭ ‬في‭ ‬الروبوتات‭ ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬‮«‬إنجاز‭ ‬مهام‭ ‬منزلية‭ ‬مملة‮»‬،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬الباحث‭ ‬روبرت‭ ‬كاتشمان‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬الدراسة‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬

واستلهم‭ ‬فريق‭ ‬الباحثين‭ ‬من‭ ‬واقع‭ ‬أن‭ ‬جسم‭ ‬الإنسان‭ ‬يستخدم‭ ‬حوالي‭ ‬600‭ ‬عضلة،‭ ‬لإنشاء‭ ‬روبوت‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬المشي‭ ‬والقفز‭ ‬بسلاسة‭. ‬

وللقيام‭ ‬بذلك،‭ ‬استخدم‭ ‬هؤلاء‭ ‬ما‭ ‬يُسمى‭ ‬‮«‬العضلات‭ ‬الاصطناعية‮»‬،‭ ‬المعروفة‭ ‬أيضا‭ ‬باسم‭ ‬المحركات‭ ‬الكهربائية‭ ‬الهيدروليكية‭. ‬

تشبه‭ ‬هذه‭ ‬العضلات‭ ‬أكياس‭ ‬تجميد‭ ‬صغيرة،‭ ‬متصلة‭ ‬بالعظام‭ ‬المعدنية‭ ‬للساق‭ ‬الآلية‭. ‬وهي‭ ‬مملوءة‭ ‬بالزيت‭ ‬ومجهزة‭ ‬بأقطاب‭ ‬كهربائية،‭ ‬وتنقبض‭ ‬وتسترخي‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬محاكاة‭ ‬حركة‭ ‬العضلات‭ ‬الحيوانية‭. ‬

وقال‭ ‬كاتشمان،‭ ‬وهو‭ ‬أستاذ‭ ‬علم‭ ‬الروبوتات‭ ‬في‭ ‬المعهد‭ ‬الفدرالي‭ ‬السويسري‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬زوريخ،‭ ‬إن‭ ‬الروبوتات‭ ‬العادية‭ ‬الشبيهة‭ ‬بالبشر‭ ‬مصنوعة‭ ‬بمحركات‭ ‬ومفاصل‭ ‬معدنية‭ ‬صلبة‭ ‬مماثلة‭ ‬لتلك‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬خطوط‭ ‬التجميع‭ ‬الصناعية‭. ‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الروبوتات‭ ‬الصناعية‭ ‬ثقيلة‭ ‬للغاية،‭ ‬وبالتالي‭ ‬خطرة،‭ ‬ومكلفة‭ ‬للغاية‭ ‬بما‭ ‬يمنع‭ ‬استخدامها‭ ‬في‭ ‬المنزل‭. ‬ولا‭ ‬ينبغي‭ ‬للروبوت‭ ‬المنزلي‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬حمل‭ ‬الأحمال‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مزودا‭ ‬أيضا‭ ‬بالقدرة‭ ‬على‭ ‬‮«‬العناق‭ ‬أو‭ ‬المصافحة‮»‬‭. ‬

وتتمتع‭ ‬تقنية‭ ‬العضلات‭ ‬الاصطناعية‭ ‬بميزة‭ ‬استخدام‭ ‬طاقة‭ ‬أقل‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬المحرك‭ ‬التقليدي‭ ‬عند‭ ‬ثني‭ ‬ركبة‭ ‬الروبوت،‭ ‬بحسب‭ ‬الدراسة‭. ‬

كما‭ ‬أنها‭ ‬تتيح‭ ‬للساق‭ ‬الاقتراب‭ ‬من‭ ‬التضاريس‭ ‬الصعبة‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬الرشاقة،‭ ‬وفق‭ ‬الباحثين‭. ‬

ولا‭ ‬تزال‭ ‬الأبحاث‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المحركات‭ ‬الكهروهيدروليكية‭ ‬حديثة‭ ‬نسبيا‭. ‬

ويمكن‭ ‬للساق‭ ‬التي‭ ‬خضعت‭ ‬للاختبار‭ ‬أن‭ ‬تقفز‭ ‬13‭ ‬سنتيمترا،‭ ‬أو‭ ‬40 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬ارتفاعها‭. ‬لكنها‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬لا‭ ‬تستطيع‭ ‬أداء‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬إلا‭ ‬ضمن‭ ‬دائرة،‭ ‬حيث‭ ‬تكون‭ ‬متصلة‭ ‬بمحور‭ ‬تدور‭ ‬حوله‭. ‬

ولم‭ ‬يتمكن‭ ‬العلماء‭ ‬بعد‭ ‬من‭ ‬تطوير‭ ‬روبوت‭ ‬آلي‭ ‬يعمل‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬باستخدام‭ ‬عضلات‭ ‬اصطناعية‭. ‬لكنّ‭ ‬البروفيسور‭ ‬كاتشمان‭ ‬يعتقد‭ ‬أن‭ ‬إنتاج‭ ‬عضلات‭ ‬اصطناعية‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع،‭ ‬مدفوعا‭ ‬بانخفاض‭ ‬تكلفة‭ ‬مكوناتها،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يسرع‭ ‬الحركة‭.‬