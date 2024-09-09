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الـسـويـد أول دولـة أوروبـيـة تـشهـد تراجعا لسرطـان الجـلـد بين الـشـبـاب

9/9/2024 7:12:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تراجعت‭ ‬معدّلات‭ ‬الإصابة‭ ‬بسرطان‭ ‬الجلد‭ ‬بين‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬السويد‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬بعدما‭ ‬كانت‭ ‬تشهد‭ ‬زيادة‭ ‬طوال‭ ‬عقود،‭ ‬وباتت‭ ‬الدولة‭ ‬الاسكندنافية‭ ‬أول‭ ‬بلد‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬يسجّل‭ ‬تقدما‭ ‬كهذا،‭ ‬وفق‭ ‬دراسة‭ ‬نُشرت‭ ‬أمس‭.

وأوضحت‭ ‬المُعدّة‭ ‬الرئيسية‭ ‬للدراسة‭ ‬التي‭ ‬نشرت‭ ‬نتائجها‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬جاما‭ ‬ديرماتولوجي‮»‬‭ ‬الطبية‭ ‬الأستاذة‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬الأورام‭ ‬بمعهد‭ ‬كارولينسكا‭ ‬هيلدور‭ ‬هيلغادوتير‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬أن‭ ‬انخفاضا‭ ‬في‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بسرطان‭ ‬الجلد‭ ‬سُجّل‭ ‬لدى‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬تقل‭ ‬أعمارهم‭ ‬عن‭ ‬50‭ ‬عاما‭. ‬

ورجّحت‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬الانخفاض‭ ‬عائدا‭ ‬بدرجة‭ ‬كبيرة‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬الوعي‭ ‬بالحاجة‭ ‬إلى‭ ‬حماية‭ ‬البشرة‭ ‬من‭ ‬الشمس‭ ‬وقلة‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬مقصورات‭ ‬التشمس‭ ‬الاصطناعي‭. ‬

ولاحظت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬انعكاسا‭ ‬واضحا‭ ‬وكبيرا‭ ‬للاتجاه‭ ‬حصل‭ ‬قرابة‭ ‬عام‭ ‬2015‮»‬‭. ‬

وشرحت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬زيادة‭ (‬في‭ ‬سرطان‭ ‬الجلد‭) ‬بمتوسط‭ ‬5‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬سنويا‭ ‬كانت‭ ‬تُسجّل‭ ‬قبل‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬لدى‭ ‬الأشخاص‭ ‬الثلاثينيين‭. ‬ولكن‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2015،‭ ‬انخفضت‭ ‬هذه‭ ‬النسبة‭ ‬بمعدل‭ ‬خمسة‭ ‬بالمئة‭ ‬سنويا‮»‬‭.

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬معدّل‭ ‬الإصابة‭ ‬بسرطان‭ ‬الجلد‭ ‬‮«‬يزيد‭ ‬بنسبة‭ ‬5‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬سنويا‮»‬‭ ‬لدى‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬فوق‭ ‬الخمسين،‭ ‬‮«‬وتتسارع‭ ‬الزيادة‭ ‬مع‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬العمر‮»‬‭.

ومع‭ ‬أن‭ ‬الباحثين‭ ‬لم‭ ‬يحللوا‭ ‬أسباب‭ ‬انخفاض‭ ‬معدلات‭ ‬الإصابة‭ ‬بسرطان‭ ‬الجلد،‭ ‬فإنهم‭ ‬رأوا‭ ‬أن‭ ‬عوامل‭ ‬رئيسية‭ ‬عدة‭ ‬أدّت‭ ‬دورا‭ ‬في‭ ‬ذلك‭.

فبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تحسّن‭ ‬الحماية،‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الانخفاض‭ ‬تحديد‭ ‬السن‭ ‬الأدنى‭ ‬لاستخدام‭ ‬مقصورات‭ ‬التشمس‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬السويد‭ ‬بـ‭ ‬18‭ ‬عاما‭ ‬عام‭ ‬2018،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تراجع‭ ‬بدأ‭ ‬قبل‭ ‬ذلك‭ ‬بكثير‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬هذه‭ ‬المقصورات‭. ‬

كذلك‭ ‬رأت‭ ‬هيلغادوتير‭ ‬أن‭ ‬الهواتف‭ ‬المحمولة‭ ‬وأجهزة‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬أدّت‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬تراجع‭ ‬الإصابات،‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الشباب‭ ‬باتوا‭ ‬يمضون‭ ‬وقتًا‭ ‬أطول‭ ‬في‭ ‬الداخل‭ ‬وبالتالي‭ ‬أصبحوا‭ ‬أقل‭ ‬تعرضا‭ ‬لأشعة‭ ‬الشمس‭. ‬لكنّ‭ ‬هذا‭ ‬الاتجاه‭ ‬أحدث‭ ‬زمنيا‭ ‬و«ليس‭ ‬له‭ ‬بعد‭ ‬تأثير‭ ‬كبير‮»‬‭.

وفي‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالوفيات‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬سرطان‭ ‬الجلد،‭ ‬لوحظ‭ ‬أن‭ ‬الانخفاض‭ ‬واضح‭ ‬حتى‭ ‬سن‭ ‬59‭ ‬عاما‭ ‬ولكن‭ ‬ليس‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬تزيد‭ ‬أعمارهم‭ ‬على‭ ‬60‭ ‬عاما‭. ‬

ويعزى‭ ‬الانخفاض‭ ‬في‭ ‬معدل‭ ‬الوفيات‭ ‬بين‭ ‬الفئات‭ ‬الأصغر‭ ‬سنا‭ ‬إلى‭ ‬انخفاض‭ ‬معدل‭ ‬الإصابة‭ ‬بسرطان‭ ‬الجلد‭ ‬واعتماد‭ ‬أدوية‭ ‬جديدة‭ ‬مضادة‭ ‬للسرطان‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬تشخيص‭ ‬المرض‭. ‬

وقال‭ ‬الباحث‭ ‬إن‭ ‬معدل‭ ‬الوفيات‭ ‬بين‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬لا‭ ‬يتناقص‭ ‬لأن‭ ‬معدل‭ ‬الإصابة‭ ‬بالمرض‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬مرتفعا‭ ‬جدا‭. ‬

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