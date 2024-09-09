ملكان جديدان في كرة المضرب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأضاف‭ ‬سينر‭ ‬لقب‭ ‬بطولة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الذي‭ ‬تُوّج‭ ‬به‭ ‬الأحد‭ ‬إلى‭ ‬لقب‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬في‭ ‬يناير،‭ ‬بعدما‭ ‬هيمن‭ ‬على‭ ‬الأميركي‭ ‬تايلور‭ ‬فريتس‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬واحد‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬آرثر‭ ‬آش‭ (‬3-0‭)‬،‭ ‬ليصبح‭ ‬أول‭ ‬لاعب‭ ‬منذ‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬غييرمو‭ ‬فيلاس‭ ‬في‭ ‬1977‭ ‬يفوز‭ ‬بأول‭ ‬لقبين‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬الغراند‭ ‬سلام‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬عينه‭. ‬ولم‭ ‬يحقق‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬لاعبون‭ ‬كبار‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬اللعبة‭ ‬مثل‭ ‬السويسري‭ ‬روجيه‭ ‬فيدرر،‭ ‬الصربي‭ ‬نوفاك‭ ‬ديكوفيتش،‭ ‬الإسباني‭ ‬رافايل‭ ‬نادال،‭ ‬ولا‭ ‬حتى‭ ‬الأمريكيين‭ ‬بيت‭ ‬سامبراس‭ ‬وأندريه‭ ‬أغاسي‭.‬

وتُوّج‭ ‬ألكاراس‭ ‬الذي‭ ‬يصغر‭ ‬سينر‭ ‬بعامين،‭ ‬ببطولة‭ ‬رولان‭ ‬غاروس‭ ‬ودافع‭ ‬عن‭ ‬لقبه‭ ‬بنجاح‭ ‬في‭ ‬ويمبلدون،‭ ‬ليصبح‭ ‬في‭ ‬جعبته‭ ‬أربعة‭ ‬ألقاب‭ ‬في‭ ‬الغراند‭ ‬سلام‭.‬

وقال‭ ‬سينر‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬حول‭ ‬تقييمه‭ ‬للعصر‭ ‬الجديد‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬مختلف‭ ‬بعض‭ ‬الشيء‭ ‬بالتأكيد‭. ‬من‭ ‬الجميل‭ ‬أن‭ ‬نرى‭ ‬أبطالا‭ ‬جددا‭. ‬ومن‭ ‬الجميل‭ ‬أن‭ ‬نرى‭ ‬منافسات‭ ‬جديدة‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬سأحظى‭ ‬دائما‭ ‬بلاعبين‭ ‬سيجعلونني‭ ‬لاعبا‭ ‬أفضل،‭ ‬لأن‭ ‬هناك‭ ‬أوقاتا‭ ‬سيهزمونني‭ ‬فيها‭. ‬ثم‭ ‬عليك‭ ‬أن‭ ‬تحاول‭ ‬إيجاد‭ ‬طريقة‭ ‬للفوز‭ ‬على‭ ‬لاعبين‭ ‬معينين‮»‬‭. ‬وتُوّج‭ ‬الإيطالي‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬23‭ ‬عاما‭ ‬بستة‭ ‬ألقاب‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬فيما‭ ‬تُوّج‭ ‬ألكاراس‭ ‬بثلاثة،‭ ‬وقد‭ ‬حصد‭ ‬اللاعبان‭ ‬15‭ ‬لقبا‭ ‬في‭ ‬المجمل‭ ‬خلال‭ ‬مسيرة‭ ‬كل‭ ‬منهما‭. ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬خروجه‭ ‬المفاجئ‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬لفلاشينغ‭ ‬ميدوز،‭ ‬يصنع‭ ‬الإسباني‭ ‬التاريخ‭ ‬في‭ ‬الغراند‭ ‬سلام‭ ‬أسرع‭ ‬مما‭ ‬فعل‭ ‬‮«‬الثلاثة‭ ‬الكبار‮»‬‭ ‬فيدرر،‭ ‬نادال‭ ‬وديوكوفيتش،‭ ‬إذ‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الأساطير‭ ‬الثلاث‭ ‬تحقيق‭ ‬أربع‭ ‬بطولات‭ ‬كبيرة‭ ‬قبل‭ ‬بلوغ‭ ‬22‭ ‬عاما‭.‬

وحقق‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬بطولته‭ ‬الكبرى‭ ‬الرابعة‭ ‬في‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬عام‭ ‬2011‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬يبلغ‭ ‬24‭ ‬عاما‭.‬

أما‭ ‬نادال‭ ‬فكان‭ ‬يبلغ‭ ‬22‭ ‬عاما‭ ‬حين‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬أربعة‭ ‬ألقاب‭ ‬كبرى‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬رولان‭ ‬غاروس‭ ‬عام‭ ‬2008،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬فيدرر‭ ‬بعمر‭ ‬الـ23‭ ‬حين‭ ‬حقق‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬في‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬عام‭ ‬2004‭.‬

ويمكن‭ ‬لألكاراس‭ ‬أن‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬الـ21،‭ ‬إذا‭ ‬تُوّج‭ ‬ببطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬التي‭ ‬تغيب‭ ‬عن‭ ‬خزائنه‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭.‬



