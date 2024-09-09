ملكان جديدان في كرة المضرب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
نيويورك -(أ ف ب): تقاسم الإيطالي يانيك سينر والإسباني كارلوس ألكاراس البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب في 2024، ليؤكدا بذلك مكانتهما كألمع نجوم الجيل الذهبي الجديد للعبة.
وأضاف سينر لقب بطولة الولايات المتحدة الذي تُوّج به الأحد إلى لقب بطولة أستراليا في يناير، بعدما هيمن على الأميركي تايلور فريتس في نهائي من جانب واحد على ملعب آرثر آش (3-0)، ليصبح أول لاعب منذ الأرجنتيني غييرمو فيلاس في 1977 يفوز بأول لقبين له في الغراند سلام في الموسم عينه. ولم يحقق هذا الإنجاز لاعبون كبار في تاريخ اللعبة مثل السويسري روجيه فيدرر، الصربي نوفاك ديكوفيتش، الإسباني رافايل نادال، ولا حتى الأمريكيين بيت سامبراس وأندريه أغاسي.
وتُوّج ألكاراس الذي يصغر سينر بعامين، ببطولة رولان غاروس ودافع عن لقبه بنجاح في ويمبلدون، ليصبح في جعبته أربعة ألقاب في الغراند سلام.
وقال سينر ردا على سؤال حول تقييمه للعصر الجديد «إنه مختلف بعض الشيء بالتأكيد. من الجميل أن نرى أبطالا جددا. ومن الجميل أن نرى منافسات جديدة».
وتابع «سأحظى دائما بلاعبين سيجعلونني لاعبا أفضل، لأن هناك أوقاتا سيهزمونني فيها. ثم عليك أن تحاول إيجاد طريقة للفوز على لاعبين معينين». وتُوّج الإيطالي البالغ من العمر 23 عاما بستة ألقاب هذا العام، فيما تُوّج ألكاراس بثلاثة، وقد حصد اللاعبان 15 لقبا في المجمل خلال مسيرة كل منهما. وعلى الرغم من خروجه المفاجئ من الدور الثاني لفلاشينغ ميدوز، يصنع الإسباني التاريخ في الغراند سلام أسرع مما فعل «الثلاثة الكبار» فيدرر، نادال وديوكوفيتش، إذ لم يتمكن أي من الأساطير الثلاث تحقيق أربع بطولات كبيرة قبل بلوغ 22 عاما.
وحقق ديوكوفيتش بطولته الكبرى الرابعة في فلاشينغ ميدوز عام 2011 حين كان يبلغ 24 عاما.
أما نادال فكان يبلغ 22 عاما حين وصل إلى أربعة ألقاب كبرى وذلك في رولان غاروس عام 2008، بينما كان فيدرر بعمر الـ23 حين حقق هذا الإنجاز في فلاشينغ ميدوز عام 2004.
ويمكن لألكاراس أن يجمع بين البطولات الأربع الكبرى في سن الـ21، إذا تُوّج ببطولة أستراليا التي تغيب عن خزائنه في يناير من العام المقبل.
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