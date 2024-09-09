وداع ((مورغان))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وشاركت‭ ‬لمدة‭ ‬13‭ ‬دقيقة‭ ‬خلال‭ ‬خسارة‭ ‬فريقها‭ ‬سان‭ ‬دييغو‭ ‬وايف‭ ‬أمام‭ ‬نورث‭ ‬كارولينا‭ ‬كاريدج‭ ‬الخميس‭ ‬1‭-‬4‭ ‬ضمن‭ ‬الدوري‭ ‬الأميركي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وقالت‭ ‬مورغان‭ ‬متوجهة‭ ‬للجمهور‭ ‬بعد‭ ‬المباراة‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬كانت‭ ‬رحلة‭ ‬رائعة‮»‬‭.‬

وتابعت‭ ‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أشكر‭ ‬زميلاتي‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬اللواتي‭ ‬تحدوني‭ ‬باستمرار‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬وجعلوني‭ ‬أفضل‭.‬

‮»‬لقد‭ ‬مررت‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬اللحظات‭ ‬الرائعة‭ ‬في‭ ‬مسيرتي‭ ‬المهنية،‭ ‬ولكن‭ ‬هذه‭ ‬اللحظة‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬أشاركها‭ ‬معكم‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الملعب‭ ‬سوف‭ ‬أحتفظ‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬الأبد‭. ‬لذا،‭ ‬أشكركم‭ ‬من‭ ‬أعماق‭ ‬قلبي‮«‬‭.‬

وتُعد‭ ‬مورغان‭ ‬من‭ ‬أشهر‭ ‬لاعبات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وكانت‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬الجيل‭ ‬الذهبي‭ ‬للمنتخب‭ ‬الأميركي‭ ‬الذي‭ ‬ترك‭ ‬بصمة‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬الكرة‭ ‬النسائية‭. ‬لمعت‭ ‬خلال‭ ‬كأسي‭ ‬العالم‭ ‬2015‭ ‬و2019‭ ‬وقادت‭ ‬بلادها‭ ‬للفوز‭ ‬بلقبهما،‭ ‬وكذلك‭ ‬عُرفت‭ ‬بنشاطها‭ ‬خارج‭ ‬الملعب‭ ‬الداعم‭ ‬للمساواة‭ ‬بين‭ ‬الرجال‭ ‬والسيدات‭ ‬في‭ ‬الرياضة‭.‬