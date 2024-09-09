Tuesday, 10 September 2024 06:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غياب بيرنال مدة عام

9/9/2024 7:12:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلن‭ ‬نادي‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أن‭ ‬اللاعب‭ ‬الشاب‭ ‬مارك‭ ‬بيرنال‭ ‬سيغيب‭ ‬مدة‭ ‬عام‭ ‬بعدما‭ ‬أجرى‭ ‬جراحة‭ ‬خطيرة‭ ‬في‭ ‬الركبة‭.‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭.‬أيه‭.‬ميديا‭) ‬أن‭ ‬اللاعب‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬17‭ ‬عاما‭ ‬خضع‭ ‬لجراحة‭ ‬ناجحة‭ ‬بعدما‭ ‬أصيب‭ ‬بقطع‭ ‬في‭ ‬الرباط‭ ‬الصليبي‭ ‬والغضروف‭ ‬المفصلي‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬فاز‭ ‬بها‭ ‬برشلونة‭ ‬على‭ ‬رايو‭ ‬فاييكانو‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭.‬

وكان‭ ‬بيرنال‭ ‬يخوض‭ ‬مباراته‭ ‬الثالثة‭ ‬فقط‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬شارك‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬أمام‭ ‬بلنسية‭ ‬مطلع‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭.‬

وذكر‭ ‬بيان‭ ‬لبرشلونة‭: ‬‮«‬خضع‭ ‬اللاعب‭ ‬مارك‭ ‬بيرنال‭ ‬لجراحة‭ ‬ناجحة‭ ‬في‭ ‬الرباط‭ ‬الصليبي‭ ‬والغضروف‭ ‬المفصلي‭ ‬في‭ ‬ركبته‭ ‬اليسرى،‭ ‬حيث‭ ‬أجرى‭ ‬الجراحة‭ ‬الطبيب‭ ‬خوان‭ ‬كارلس‭ ‬مونلاو‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬للنادي‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬برشلونة‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يستغرق‭ ‬التعافي‭ ‬12‭ ‬شهرا‮»‬‭.‬



MENAFN09092024000055011008ID1108654528

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث