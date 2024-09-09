غياب بيرنال مدة عام

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
لندن - (د ب أ): أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم أن اللاعب الشاب مارك بيرنال سيغيب مدة عام بعدما أجرى جراحة خطيرة في الركبة.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن اللاعب البالغ من العمر 17 عاما خضع لجراحة ناجحة بعدما أصيب بقطع في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي في المباراة التي فاز بها برشلونة على رايو فاييكانو الشهر الماضي.
وكان بيرنال يخوض مباراته الثالثة فقط منذ أن شارك للمرة الأولى مع الفريق الأول أمام بلنسية مطلع أغسطس الماضي.
وذكر بيان لبرشلونة: «خضع اللاعب مارك بيرنال لجراحة ناجحة في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي في ركبته اليسرى، حيث أجرى الجراحة الطبيب خوان كارلس مونلاو تحت إشراف الخدمات الطبية للنادي في مستشفى برشلونة. ومن المتوقع أن يستغرق التعافي 12 شهرا».
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