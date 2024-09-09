غياب بيرنال مدة عام

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭.‬أيه‭.‬ميديا‭) ‬أن‭ ‬اللاعب‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬17‭ ‬عاما‭ ‬خضع‭ ‬لجراحة‭ ‬ناجحة‭ ‬بعدما‭ ‬أصيب‭ ‬بقطع‭ ‬في‭ ‬الرباط‭ ‬الصليبي‭ ‬والغضروف‭ ‬المفصلي‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬فاز‭ ‬بها‭ ‬برشلونة‭ ‬على‭ ‬رايو‭ ‬فاييكانو‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭.‬

وكان‭ ‬بيرنال‭ ‬يخوض‭ ‬مباراته‭ ‬الثالثة‭ ‬فقط‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬شارك‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬أمام‭ ‬بلنسية‭ ‬مطلع‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭.‬

وذكر‭ ‬بيان‭ ‬لبرشلونة‭: ‬‮«‬خضع‭ ‬اللاعب‭ ‬مارك‭ ‬بيرنال‭ ‬لجراحة‭ ‬ناجحة‭ ‬في‭ ‬الرباط‭ ‬الصليبي‭ ‬والغضروف‭ ‬المفصلي‭ ‬في‭ ‬ركبته‭ ‬اليسرى،‭ ‬حيث‭ ‬أجرى‭ ‬الجراحة‭ ‬الطبيب‭ ‬خوان‭ ‬كارلس‭ ‬مونلاو‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬للنادي‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬برشلونة‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يستغرق‭ ‬التعافي‭ ‬12‭ ‬شهرا‮»‬‭.‬







